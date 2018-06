Directorul Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, speaker la conferinţa ORAT din Londra

David Ciceo (foto centru), directorul general al Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca participă, în calitate de speaker, la cea de-a doua conferință internațională Operational Readiness and Airport Transfer (ORAT), care se desfășoară, în perioada 26-29 iunie, la Londra.

Conferința reunește specialiști în domeniul aviației cu experiență în management aeroportuar, gestionarea operațiunilor aeroportuare, dezvoltare comercială, planificare / proiectare de aeroport, reengineeringul proceselor aeroportuare, serviciilor de formare de la aeroporturi importante din întreaga lume și este consacrată analizei bunelor practici în materie de pregătire operațională, în contextul punerii în operare a unor noi elemente de infrastructură aeroportuară, absolut necesare pentru a putea acomoda un trafic în creștere și a permite integrarea celor mai noi avansuri ale științei și tehnologiei în sistemele de operare ale unui aeroport modern. Aceasta presupune dezvoltarea și gestionarea unor proceduri complexe de testare și punere în funcțiune, verificarea disponibilității și predarea sistemelor și facilităților în condiții de operare sub trafic, fără a perturba activitatea curentă a unui aeroport.

În cadrul conferinţei, directorul aeroportului clujean a sustinut o prelegere cu tema “Airport Processes – Achieving Safe and Efficient Airport Processes in the New Facility”, care include, ca studiu de caz, experiența acumulată de Aeroportul Internațional Cluj-Napoca în gestionarea unei impresionate creșteri de trafic și pregătirile pentru procesarea unui număr de pasageri așteptat să se dubleze într-o perioadă de timp de până la 10 ani.