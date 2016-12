Dialog fulger cu Cornel UDREA – CU GÂNDUL LA VIITORUL IMEDIAT

Dacă scriitorul Cornel Udrea ne-a prezentat, mai zilele trecute, realizările sale literare, şi nu numai, ale anului 2016, intenţiile sale, ei bine, nu putem neglija capitolul de teatru, de premiere teatrale, care îl aşteaptă şi ne aşteaptă în aceeaşi măsură.

• Aşadar, Cornel Udrea, unde o să se ridice cortina?

– Sunt foarte multe premiere, poate că 2017 este cel mai bogat an al meu, şi mă gândesc că mă sărbătoresc pentru cei 70 de ani şi în felul acesta!

• S-o luăm pe rând. De acord?

– Desigur! La Teatrul de Comedie din Bucureşti, fostul actor al Clujului, Tudorel Filimon, va prezenta un one-man show, intitulat Femeile lui Tudorel Filimon, pe versurile mele zâmbăreţe din câteva volume de poezie, cu destinatar precis şi un scop aidoma. La Teatrul „Al. Davila” din Piteşti, Daniela Butuşină, cu care am mai colaborat foarte bine şi am obţinut aprecierile şi aplauzele a sute şi sute de spectatori, la două piese, va fi personajul principal în Sufletul căzut pe gânduri, o creaţie care cere implicare totală, iar actriţa amintită are toate datele şi harul necesare. La Teatrul Naţional din Târgu Mureş, în regia lui Sorin Misirianţu, actriţa Rodica Baghiu va încerca să performeze pe un text dificil, fără umor de astă dată, dar aproape de sufletul fiecăruia, în Marele spectacol încă nu a început. Teatrul de Nord Satu Mare, sub bagheta lui Andrei Mihalache, directorul artistic al teatrului, cu care am colaborat şi la secţia de revistă, în urmă cu mulţi ani, va monta o piesă, spun eu, grea, salvată de umorul unor replici, dar care lasă poarta deschisă gândurilor, reflecţiilor personale: Te-am rugat frumos să mori! În fine, dar nu la urmă, doresc ca, de ziua mea, în 27 martie – Ziua Mondială a Teatrului, ce coincidenţă frumoasă! –, să prezint clujenilor spectacolul de revistă, musicalul Don Quijote de la Vrancea, în regia Marcelei Ţimiraş şi în interpretarea celor de la Majestic Ploieşti. Cu ei am lucrat ani de zile, extraordinar de bine, am construit împreună şase spectacole de revistă, tot atâtea succese nu numai la festivalurile de gen, şi, de aceea, cred că aşteptarea mea va fi împlinită. Desigur, mai sunt şi alte proiecte, cu Teatrul Excelsior din Bucureşti, dar şi festivalurile-spectacol de umor de la Gherla, Petroşani, Sebeş, Baia Mare, Oradea. Propun să ne oprim aici şi să deschidem uşa spre visele care aşteaptă împlinirea. Vă doresc vouă, prietenilor mei de la „Făclia”, cu toată dragostea, lumină lină şi sărbători frumoase.

• Aceleaşi gânduri însoţesc şi urarea noastră către tine, prietene Cornel Udrea!

