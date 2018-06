Dezvoltarea Inteligenţei Artificiale va conduce la dispariţia a peste 24 milioane de locuri de muncă

Articol scris in ECONOMIE

Dezvoltarea Inteligenţei Artificiale (AI) va conduce la dispariţia a 24,7 milioane de locuri de muncă, până în anul 2027, dar va crea 14,9 milioane de noi locuri de muncă, multe dintre acestea în tehnologie, reiese un raport de specialitate publicat, recent de compania de cercetare Forrester.

În acest context, expertul în domeniul Digital IT, Alexandra Cernian, lector universitar la Facultatea de Automatică şi Calculatoare de la Universitatea Politehnică din Bucureşti, susţine că a patra revoluţie industrială va aduce, în următorii ani, „dezvoltări uimitoare în Inteligenţa Artificială, robotică şi transport autonom, ceea ce va transforma radical modul în care trăim şi în care lucrăm”.

„Până în 2025, a patra revoluţie industrială va aduce dezvoltări uimitoare în Inteligenţa Artificială, robotică şi transport autonom, ceea ce va transforma radical modul în care trăim şi în care lucrăm. Se discută deja intens despre locuri de muncă care vor dispărea ca urmare a automatizării cu roboţi şi altele noi care vor apărea. Omenirea a trecut deja prin trei revoluţii digitale, fiecare schimbând radical societatea şi modul în care trăim. Ce este diferit la a patra revoluţie digitală? Pe scurt, viteza cu care se întâmplă. Este de fapt Revoluţia Digitală, care se petrece într-un ritm foarte rapid, făcându-ne să reacţionăm în ritm accelerat la efectele ei. Inteligenţa artificială pare cuvântul cheie în ultimii trei ani şi deja avem în jurul nostru multe elemente care confirmă că este tendinţa cu prioritate din transformarea digitală: există vehicule autonome şi drone din ce în ce mai performante, avem asistenţi virtuali cu care comunicăm prin comenzi vocale (Siri, Cortana, Alexa), avem software inteligent care învaţă din diverse experienţe prin machine learning, trăim în clădiri şi oraşe inteligente”, explică Cernian, citată de Agerpres.

Un raport legat de viitorul locurilor de muncă, publicat în cursul anului trecut de World Economic Forum arată că, în următorii cinci ani, peste 7,1 milioane de posturi vor fi preluate de către roboţi în următorii 5 ani, cele mai afectate ţări fiind SUA, Japonia, China, Franţa, Germania, India, Italia, Australia şi Marea Britanie.

În plus, peste 35% din abilităţile şi competenţele căutate în prezent printre angajaţi se vor schimba. „Deci este posibil ca elevii care intră în acest moment în sistemul educaţional să se pregătească pentru nişte meserii care nu vor mai exista şi vor dobândi nişte competenţe care nu vor mai fi de actualitate până îşi încheie studiile”, este de părere Alexandra Cernian.

Pe de altă parte, raportul “FutureProof Yourself – Tomorrow’s Jobs”, publicat de Microsoft, relevă faptul că 65% dintre elevii din zilele noastre vor avea joburi care încă nu există.

Specialista IT consideră, totodată, că dezvoltările rapide bazate pe inteligenţa artificială vor permite maşinilor inteligente să înveţe foarte rapid şi să execute task-uri în mod eficient, fiind în plus capabile să proceseze date mai rapid şi cu mai puţine erori decât oamenii. „Asta va aduce numeroase beneficii în special pentru task-uri de rutină şi repetitive. Roboţii nu obosesc, nu se îmbolnăvesc, nu cer concediu şi, în plus, vor avea viteza mai mare de execuţie. În unele cazuri, un robot poate face muncă a 140 de angajaţi umani”, afirmă Cernian.

Statisticile publicate de Federaţia Internaţională de Robotică arată că, în 2018, vor exista peste 1,3 milioane de roboţi noi la nivel global, iar în următorii ani vom asista la o interacţiune om – tehnologie mult mai intensă, care va fi dusă la următorul nivel de performanţă.

„Tehnologiile digitale vor crea ecosisteme complexe şi interconectate, cu mare potenţial de a îmbunătăţi condiţiile şi standardele de viaţă la nivel global şi de a crea noi oportunităţi. A patra revoluţie industrială va transforma practic toate domeniile de activitate, de la felul în care comunicăm sau cumpărăm până la domeniul energetic sau transporturi”, menţionează lectorul universitar.

Automatizarea va desfiinţa peste jumătate din slujbele din România

Şase din zece locuri de muncă existente în România ar putea dispărea din cauza automatizării, iar conform datelor Băncii Naţionale a României (BNR) publicate în 2017, media europeană a posturilor ameninţate de acest proces de automatizare este de 54% în următorii 10 – 20 de ani, se arată într-un raport al International Labour Organization. Conform raportului, în acest an, 71 de milioane de tineri cu vârsta de până în 24 de ani nu sunt încadraţi pe piaţa muncii, „un record istoric mondial”. De asemenea, peste 50% din populaţia globului are sub 30 de ani, un alt record istoric al raportului între generaţii dominat de tineri.

Datele BNR, conform cărora România este ţara europeană unde se va pierde cel mai mare număr de joburi din cauza automatizării, respectiv 61,93% din totalul locurilor de muncă existente, fac parte din „Raportul asupra stabilităţii financiare” dat publicităţii la începutul anului 2017. Informaţiile respective fac referire la o comunicare din 2016 a Comisiei Europene (CE) care preia calculele Bruegel, conform metodologiei Frey şi Osborne (2013).