Dezbateri despre viitorul tehnologiei la Techsylvania 2017

Articol scris in ECONOMIE

La evenimentul de tehnologie Techsylvania 2017, care va avea loc între 17 – 20 iunie la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, vor participa peste 47 de speakeri din toată lumea, ce vor aborda tema viitorului tehnologic.

Techsylvania este împărţit în trei secţiuni: o conferință unde sunt invitați speakeri internaționali din industrii puternice, un maraton de programare de 24 ore cu cele mai noi gadgeturi, precum și o competiție pentru companii aflate la început de drum, numită Startup Avalanche. În agenda evenimentului mai sunt incluse prezentări și dialoguri între specialiști și antreprenori, axate pe cele trei direcții majore ale evenimentului: cod, produs și finanțare.

Martin Wezowski, Chief Designer la SAP, va vorbi în prima zi a conferinței, 19 iunie, despre cum s-ar putea construi un viitor dezirabil, cu ajutorul tehnologiei. Konrad Kaschek (Bosch), Jerry Kennelly (Riverbed), Patrizio Mappelli (NTT Data) și Tiberiu Moisa (Banca Transilvania) se vor întâlni într-un panel de discuții moderat de către Mike Costache (Krowd Mentor). Invitații vor discuta despre investiții în ecosistemul local. În aceeași zi, Jerry Kennelly, fondator Riverbed, va discuta despre startup-uri și posibilități de scalare a unei afaceri din industria IT. Conferința va cuprinde și discuții privind ecosistemul star-tup din Est, unde Krating Poonpol, partener 500 Startups și antreprenor în serie, va discuta despre expansiunea fondului de investiții în Asia.

În cea de-a doua zi, Ralph Simon de la Mobilium Global, inventatorul ringtone-ului modern, va vorbi despre noile tendințe globale în materie de dispozitive inteligente și tehnologie. Tot despre posibilități de scalare a unei afaceri din IT vor vorbi și Alexis Bonte, unul dintre cei mai mari investitori în startup-uri românești și antreprenor la Atomico, precum și Sergiu Biriș, fondator Zonga și Trilulilu, care va povesti despre calitățile pe care ar trebui să le aibă antreprenorii români pentru a atrage atenția investitorilor străini. De asemenea, Angelica Anton, fondatoarea Silk Ventures, va prezenta modul de operare al startup-urilor pe piața chineză.

Techsylvania este un eveniment destinat pasionaților din zona de IT, tehnologie și business, creat în urmă cu patru ani, cu scopul de a deveni un liant între comunitățile locale și cele mai noi tehnologii și tendințe, dar și de a crea oportunități de networking cu cei mai influenți oameni din industria IT. Numărul participanților la eveniment s-a mărit an de an, la ultima ediție fiind prezenți peste 1,300 de participanți. De-a lungul celor trei ediții, au pășit pe scenă peste 100 speakeri, fondatori și investitori. Dintre aceștia, 35 au fondat companii care împreună valorează mai mult de 4,36 miliarde de dolari, iar suma fondurilor tuturor investitorilor participanți depășește 6,34 miliarde de dolari.