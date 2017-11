Dezbatere pe tema frontierelor romane din Dacia

Articol scris in CULTURA

Specialiştii în frontierele romane din România se reunesc marţi şi miercuri la Cluj-Napoca în cadrul Colocviul Limes Forum. Reuniunea este organizată de de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. În judeţul Cluj există porţiuni de Limes care fac parte din obiectivele Programului în localităţile Chiuieşti (Dealul Crucii, Dealul lui Mihai), Căşeiu (castrul roman), Poieni (Dealul Bonciului, Rambusoi, Dosul Marcului, Horhiş, Cetatea), Vânători (Cornul Vlaşinului, Grebăn, Poic), Hodişu (Cornul Sonului), Gilău (castrul roman), Turda (castrul roman),

Bologa (castrul roman), Sutor.

Programul naţional LIMES are ca scop principal documentarea monumentelor care compun graniţa romană de pe teritoriul României, fiind iniţiat în anul 2014 sub egida Ministerului Culturii. Finanţarea propriu-zisă a acestui program de către ministerul amintit a început în anul 2016. Până în prezent au fost cartate (conform unui standard minimal de date) peste 350 de monumente, fiind stabilite justificările cu privire la criteriile de autenticitate şi integritate pentru fiecare sit în parte. Marea lor majoritate sunt propuse pentru lista indicativă naţională UNESCO. În perioada următoare urmează să fie realizată o documentare mai amănunţită în vederea stabilirii regimurilor de proprietate şi a zonelor de protecţie.

Înscrierea frontierei romane din diferitele ţări europene (Marea Britanie, Olanda, Germania, Austria, Ungaria, Serbia, Bulgaria) pe care le străbate a fost un obiectiv comun, fiind desemnat în lista UNESCO, în 2005, un monument trans-naţional denumit Frontiers of the Roman Empire (FRE). Ca parte integrantă a sistemului general defensiv al Imperiului Roman, limesul dacic are o valoare culturală extraordinară. Sectorul de limes al Daciei este cel mai lung din Europa, însumând peste 1000 km, fiind totodată şi cel mai complex. Frontiera Dunării (Ripa Danuvii) are pe teritoriul României cel mai mare interval cronologic de utilizare din întregul Limes roman din Europa, fiind în acelaşi timp şi cel mai lung sector de pe cursul fluviului care traversează teritoriul unui stat – 1,075 km, din care aproximativ 700 km sunt sectoare comune cu Bulgaria şi Serbia.

C.P.