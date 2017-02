DEVI SUTRA. Pe urmele poveştii lui Mircea Eliade…

Cluj Center for Indian Studies, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca vă invită la DEVI SUTRA, o călătorie fascinantă în India, pe urmele poveştii lui Mircea Eliade, în căutarea adevăratei Maitreyi Devi.

Invitaţi speciali: Excelenţa sa, Dr. A.V.S. Ramesh Chandra, Ambasador al Indiei în România şi dna Kathyayini R. Chandra.

Evenimentul are loc cu participarea extraordinară a scriitoarei Hanna Bota şi a actorilor Crina Andriucă şi George Sfetcu. Alături de ei se va afla Mihaela Gligor, director al Cluj Center for Indian Studies, UBB Cluj-Napoca.

Gazda evenimentului Devi Sutra, care va avea loc miercuri, 15 februarie 2017, cu începere de la ora 17, este Muzeul de Artă Cluj-Napoca, sala Tonitza.

Intrarea este liberă.

M.B.

Pentru cititorii români, Maitreyi este un personaj. Unul exotic, fermecător, cum nu mai este altul în literatura română. Inspirat din realitate, ce-i drept, însă modelat de imaginaţia celui ce i-a dat viaţă: Mircea Eliade. Dar oare câţi ştiu că Maitreyi Devi a fost, cu adevărat, reală şi a avut o viaţă fascinantă?

Devi Sutra, noul eveniment organizat de Cluj Center for Indian Studies, ce aparţine Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, îşi propune să o aducă în prim plan pe femeia Maitreyi Devi.

Fiică a la fel de celebrului ei tată, Surendranath Dasgupta, profesor de filosofie la University of Calcutta, Maitreyi Devi a primit o educaţie aleasă. Fire sensibilă, scria poezii încă din copilărie. Primul volum de versuri i-a apărut pe când avea doar 16 ani, cu o prefaţă semnată de Rabindranath Tagore (primul laureat Nobel al Asiei – premiul Nobel pentru literatură, 1913, pentru colecţia de poeme Gitanjali). De altfel, pe lângă cele patru volume de poezie scrise de-a lungul timpului şi cele opt lucrări despre viaţa şi opera Guru-lui său, Rabindranath Tagore, Maitreyi Devi a scris cărţi de filosofie sau pe teme sociale şi, de asemenea, cărţi de călătorie. Pentru Na Hanyate, romanul-replică la povestea lui Eliade, Maitreyi Devi a primit, în 1976, Sahitya Akademi Award, cea mai importantă distincţie din partea Academiei de Litere Indiene.

Poetă, eseistă, prozatoare, Maitreyi Devi a fost una dintre cele mai remarcabile femei pe care le-a dat Bengalul. Inteligentă, plină de viaţă, mereu în slujba celorlalţi, Maitreyi Devi a fondat, în 1964, Council for the Promotion of Communal Harmony şi a fost vice-preşedinte al All-India Women’s Coordinating Council. A înfiinţat şi, pentru mulţi ani, a condus un orfelinat care avea ca scop declarat ajutorarea şi educarea copiilor din zona Calcuttei şi a celor rămaşi în India (Bengal) ca urmare a separării Bangladesh-ului (Pakistanul de est) de Pakistan, în 1971. Instituţia înfiinţată de Maitreyi – Khelaghar – există şi astăzi.

Devi Sutra va fi o minunată incursiune în povestea de dragoste dintre Maitreyi Devi şi Mircea Eliade şi va urmări, astfel, ambele romane [Dragostea nu moare, de Maitreyi Devi şi Maitreyi, de Mircea Eliade], dar şi poemele şi corespondenţa ce fac referire la subiect [În arşiţa dragostei. Poeme şi confesiuni despre Mircea Eliade, de Maitreyi Devi şi Corespondenţa purtată între 1976-1988 între Maitreyi Devi şi Mac Linscott Ricketts], în încercarea de a surprinde adevăratul chip al personajului principal – Maitreyi Devi – şi lumea exotică în care s-a petrecut acţiunea (Calcutta).