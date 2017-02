Despre păstrarea obiceiurilor folclorice

Zilele trecute, vizitând comuna Jucu, am trecut şi pe la sediul Primăriei – o clădire cum puţine localităţi rurale au. Chiar la intrare, pe hol, am remarcat lucrările de artă plastică exouse (îndeosebi picturi), la fel şi în birouri. O adevărată „galerie de artă”, care arată ce înseamnă bun gust şi o prezentare într-o estetică adecvată a instituţiei. Este, am putea spune, oglinda fidelă a preocupărilor culturale şi artistice ale edililor de aici. Venind vorba de formaţiile de pe raza comunei, toată lumea a vorbit elogios despre cunoscutul Ansamblu folcloric „Jucu Someşan” condus de soţii Paul şi Lavinia Mureşan. Cei 30 de membri ai formaţiei participă cu regularitate la tradiţionalele manifestări culturale din împrejurimile Clujului, dar efectuează turnee şi peste hotare. Au obţinut mari succese în Italia, Ucraina şi Serbia, să amintim doar cele mai importante deplasări peste hotare. Jucăuşii din Jucu nu lipsesc nici de la evenimentele folclorice din comunele de pe Câmpie şi de pe Valea Someşului Mic (ne referim aici la „Zilele Satului”). Adevăraţi profesionişti! Când scriem despre valorifcarea tradiţiilor şi datinilor populare din comuna Jucu, neapărat trebuie să amintim numele interpretei de muzică populară Ana Crişan din localitatea Gădălin, participantă la toate evenimentele culturale din zonă.

Dintr-o discuţie avută cu viceprimarul comunei Jucu, Mihai Cocoşi, am aflat că, în curând, se doreşte înfiinţarea unui curs de dansuri populare pentru copii în satul Vişea, unde există un foarte bun grup de dansatori format din 6 perechi de oameni în vârstă, unii dintre ei trecuţi chiar şi de 80 de ani. Vestiţii jucăuşi din Vişea au câştigat mai multe premii la marile festivaluri şi concursuri folclorice din ţară. Edilii comunei doresc înfiinţarea unei formaţii de tineri, care să asigure viitorul renumitului ansamblu. Deja s-a găsit şi un taraf care să asigure acompaniamentul muzical condus de cunoscutul lăutar Florin Kodobo. Toate reprezintă preocupări artistice de mare însemnătate în viaţa cotidiană a locuitorilor celor cinci sate componente ale comunei Jucu.

SZ.Cs.