Deputatul Steluţa Cătăniciu: Preşedintele are obligaţia de a emite decretul de revocare al procurorului şef al DNA

Articol scris in POLITICA

Vicepreşedintele ALDE, deputatul Steluţa Cătăniciu avertizează că preşedintele are obligaţia de a emite decretul de revocare al procurorului şef al DNA imediat după publicarea deciziei Curţii în Monitorul Oficial al României. ‘’Decizia Curţii Constituţionale consfinţeşte un principiu ridicat de legiuitor la rang constituţional- şi anume: că procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei. Nu cred că mai pot exista dubii în acest sens, după ceea ce a pronunţat Curtea. Acest lucru trebuia să-l aibă în vedere şi preşedintele când a refuzat să finalizeze procedura revocării procurorului şef al DNA, declanşată de ministrul Justiţiei. Pentru preşedintele Klaus Joannis decizia CCR este una devastatoare care îi afectează grav credibilitatea. Conflictul juridic este definit, printre altele, prin refuzul de a îndeplini acte care intră în atribuţiile unei autorităţi- în speţă, instituţia prezidenţială. Or, preşedintele a refuzat să facă ceea ce îl obligă Constituţia, uitând că este tocmai garantul respectării ei. De altfel, procedând astfel, preşedintele s-a încărcat cu toate abuzurile din justiţie, le-a girat şi le-a încurajat prin întregul său comportament. Preşedintele are obligaţia de a emite decretul de revocare al procurorului şef al DNA imediat după publicarea deciziei Curţii în Monitorul Oficial al României. Refuzul de a emite decretul de revocare echivalează, în sens constituţional, cu încălcarea gravă a Constituţiei şi poate să conducă la suspendarea acestuia. Uneori chiar am impresia că preşedintele îşi doreşte cu ardoare acest lucru, uitând de interesele României, având doar unic scop câştigarea celui de-al doilea mandat’’, a afirmat deputatul clujean.

Norica Nicolai: Există două soluţii

La rândul său, europarlamentarul Norica Nicolai susţine că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a semna revocarea Laurei Codruţa Kovesi, în condiţiile în care CCR s-a pronunţat în acest sens, îl pune pe şeful statului în afara Constituţiei. “Constituţia este foarte clară din acest punct de vedere. Autoritatea asupra procurorilor o are ministrul Justiţiie.(…) Ca atare, soluţia este foarte corectă, perfect constituţională şi preşedintele, dacă doreşte să nu se afle în afara Constiţiei al cărui garant este, printre alte instituţii, este obligat de urgenţă să emită decretul de revocare”. Europarlamentarul susţine că în contextul în care preşedintele ar refuza respectarea deciziei CCR există două soluţii de rezolvare a conflictului. ‘’Se pune (n.r. Klaus Iohannis) în afara Constituţiei şi să avem de a face cu o decizie politică a coaliţiei. Şi a doua, coaliţia de guvernare trebuie să emită, în respectul deciziei Curţii Constituţionale, o ordonanţă de urgenţă prin care să modifice textul de lege care îi dă această atribuţie formală preşedintelui şi pe care ministrul Justiţiei trebuie să o pună în aplicare”, a declarat Norica Nicolai.

Cosmin PURIŞ