Deputatul PSD Cristina Burciu îşi prezintă realizările după primul an de mandat

Articol scris in POLITICA

Deputatul social democrat clujean Cristina Burciu susţine că principalele sale priorităţi în primul an de mandat au vizat rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii şi reprezentanţii autorităţilor locale.

“Marea majoritate a demersurilor mele parlamentare au fost rezultatul întâlnirilor cu cetăţenii, atât în cadrul audienţelor de la biroul parlamentar din Turda, cât şi a discuţiilor din teritoriu, în comunele şi satele din judeţul Cluj. În limita prerogativelor legale şi a statutului de deputat, am întreprins acţiuni concrete pentru a-i ajuta pe cei care mi-au cerut sprijinul in rezolvarea doleanţelor avute, indiferent de simpatiile politice ale acestora. De asemenea, mi-am arătat disponibilitatea de a sprijini reprezentanţii autorităţilor locale în demersurile acestora pentru realizarea obiectivelor propuse, si de altfel, le-am transmis personal tot suportul pentru ca împreună să contribuim la reuşita proiectelor legate de dezvoltarea localităţilor judeţului şi implicit la creşterea calităţii vieţii oamenilor de aici’’, a spus Cristina Burciu. Printre demersurile făcute în acest sens de parlamentarul clujean s-a numărat urgentarea adoptării Hotărârii de Guvern privind transferul în administrarea Ministerului Transporturilor a podului de peste râul Arieş din municipiul Turda. Totodată, Cristina Burciu a fost preocupată de reglementarea colectării sumelor provenite din amenzile rutiere aplicate cetăţenilor străini, situaţie cu care se confruntă administraţiile publice locale din toate localităţile urbane ale judeţului Cluj. Deputatul PSD spune că o altă prioritate a fost legată de preluarea cinematografelor Tineretului şi Fox în administrarea Primăriei municipiului Turda. Printre preocupările deputatului social democrat s-au mai aflat rezolvarea solicitării Asociaţiei Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice “Dr. Ioan Raţiu” din municipiul Turda privind completarea punctului IV din Anexa nr.15 la Normele de aplicarea a Legii nr. 263/2010, cererea primarului comunei Viişoara referitoare la modul defectuos de implementare a proiectelor finanţate din FEADR şi de reabilitarea sistemului de irigaţii din zona Turda. ‘’Din cele 42 de propuneri legislative iniţiate, una are în vedere completarea Legii reformei din domeniul sănătăţii, în sensul în care permite medicilor care împlinesc 65 de ani şi care sunt membri ai Academiei Române, ai Academiei de ştiinţe Medicale, doctori în ştiinţe medicale, profesori universitari sau cercetători ştiinţifici gradul 1, să-şi continue activitatea, dacă doresc, până la 70 de ani. Una dintre propunerile legislative a căror coiniţiator am fost devenite legi, este Legea salarizării bugetarilor, iar o alta prevede posibilitatea Consiliilor Judeţene de a asigura fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare judeţene, dar şi pentru premierea elevilor care obţin premii la aceste olimpiade. Totodată, sunt coiniţiator şi la pachetul de legi pentru susţinerea populaţiei din zonele montane: adoptarea programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare lapte în zona montană, aprobarea unor programe de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, precum şi înfiinţarea unor centre de sacrificare a animalelor în zona montană’’, a spus Cristina Burciu, precizând că va rămâne deschisă colaborării cu toţi reprezentanţii administraţiilor publice locale şi a instituţiilor statului din judeţ, precum şi cu cetăţenii.

C.P.