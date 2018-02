Deputatul Cornel Itu, gânduri de început de an

Într-un an marcat, încă de la începutul său, de zbuciumări politice şi sociale, un deputat clujean pune pe primul loc bunăstarea cetăţenilor. Chiar dacă face parte din partidul de guvernământ – ale cărui acţiuni sunt contestate de unii, deputatul PSD Cornel Itu, îşi păstrează simpatia electoratului care l-a ales a treia oară, axându-şi activitatea pe dezvoltarea unitară a judeţului.

Într-un an la al cărui sfârşit vom sărbători Unirea tuturor românilor, parlamentarul social-democrat, păstrează vie dorinţa arzătoare de la 1 Decembrie 1918, ca întreaga suflare românească să respire spiritul unităţii şi patriotismului.

În rândurile ce urmează veţi afla chiar de la domnia sa, cu ce gânduri începe acest an deputatul Itu.

Reporter: Anul trecut aţi înregistrat câteva realizări notabile. Cu ce gânduri începeţi anul 2018, ce proiecte legislative pregătiţi pentru anul acesta – atât pentru a uşura viaţa cetăţenilor din colegiul pe care îl păstoriţi, cât şi a românilor, în general?

Dep. C.I.: La sfarşitul anului, respectând un bun obicei, mi-am propus să fac un bilanţ al realizărilor din 2017 şi o actualizare a obiectivelor viitoare. Funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, pe care am preluat-o în luna noiembrie a anului trecut m-a onorat şi această responsabilitate care mi-a fost dată îmi dovedeşte, încă o dată, încrederea colegilor din PSD. Am convingerea că activitatea noastră, a Grupului Parlamentar PSD din Camera Deputaţilor, va fi şi în 2018 cel puţin la fel de susţinută în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor pe care social-democraţii şi le-au asumat în faţa cetăţenilor. Îi asigur pe clujeni că binele comunităţii din care provin şi pe care o reprezint în Camera Deputaţilor va fi, în continuare, prioritar în activitatea politică şi legislativă din acest an. Cei interesaţi, pot consulta raportul meu de activitate pentru a-şi contura o părere.

A fost un an bun, în care Guvernul a alocat bani pentru infrastructura judeţului nostru. Practic peste 1 miliard de lei au fost alocaţi în luna decembrie 2017 judeţului Cluj, fiind vorba de investiţii în obiective de infrastructură care sunt completate de continuarea finanţării la Autostrada Transilvania, Autostrada Sebeş-Turda şi Spitalul Regional de Urgenţă Cluj (un proiect deja demarat). Astfel, menţionez investiţia solicitată de SC Compania de Apă Arieş S.A, care are o valoare eligibilă de peste 700 milioane lei (peste 90% fonduri europene) şi presupune lucrări de extindere şi îmbunătăţire a infrastructurii din sectorul de apă şi apă uzată în beneficiul mediului şi al oamenilor din regiune. De asemenea, din cele 17 contracte de finanţare pentru proiecte eligibile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, trei proiecte vizează reabilitarea, modernizarea şi/sau îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din judeţul Cluj: drumurile judeţene care fac parte din Traseul Regional Transilvania de Nord şi care asigură conectivitatea cu reţeaua europeană de transport TEN-T vor beneficia de finanţare europeană nerambursabilă în cuantum total de 357.072.099 lei.

Legea prin care a fost înfiinţat parcul de cercetare şi inovare TETAPOLIS, precum şi legea prin care se va înfiinţa în luna martie a acestui an Muzeul Locomotivelor din Dej au fost două proiecte importante în activitatea mea parlamentară, am investit energie şi timp în ele, şi mă bucur că am reuşit să le duc la bun sfârşit. Pentru acest an pregătesc mai multe proiecte care au ecou în sănătate, învăţământ, sport, şi voi continua să sprijin primăriile din judeţul Cluj, aşa cum am făcut-o de-a lungul timpului.

Totodată, am oferit sprjinul meu Serviciului de Ambulanţă, atât la nivelul judeţului, cât şi la nivelul municipului Dej, precum şi unei alte instituţii importante pentru siguranţa cetăţenilor, respectiv ISU, care a reuşit să obţină resursele necesare reparării autospecialelor. Pentru că am menţionat aceste realizări, doresc să-i mulţumesc, cu această ocazie şi domnului secretar de stat Raed Arafat, care a fost foarte deschis în privinţa solicitărilor pe care i le-am transmis.

Rep: Care dintre aceste proiecte consideraţi că ar fi prioritate?

Dep. C.I.: Concret, dezvoltarea infrastructurii mi se pare esenţială pentru creşterea economică a judeţului Cluj, aşadar voi lupta în continuare pentru construirea centurii ocolitoare a municipiului Dej, chiar dacă nu este prinsă în masterplan-ul pe Transport. La fel de important este să se finalizeze tronsoanele Sebeş-Turda şi Mureş-Ogra-Câmpia Turzii la Autostrada Transilvania. În domeniul sănătăţii avem ca principal obiectiv construirea Spitalului Regional.

Dar, să nu uităm zona de cercetare, de inovare, la care judeţul nostru excelează. Trebuie să dezvoltăm centrul TETAPOLIS. Este un domeniu care merită toată atenţia noastră. Totodată, trebuie să ne concentrăm pe obţinerea de credite rambursabile şi nerambursabile, şi, să nu uităm că ne aflăm în anul Centenarului, aşadar să organizăm acţiuni care să omagieze acest esenţial moment istoric pentru poporul român.

Rep: Cum apreciaţi politica administrativă a judeţului Cluj? Este judeţul Cluj pe o linie directoare corectă?

Dep. C.I.: Din păcate, administraţia clujeană tinde să menţină pe agendă teme populiste, când, de fapt, ar trebui să gândească în termeni pragmatici – să acţioneze spre binele tuturor locuitorilor din judeţul Cluj. Astfel, prioritare a trebui să fie chestiunile de infrastructura (unde sunt multe de remediat), cele economice, de sănătate, învăţământ, sport, şi nu discuţiile sterile.

Rep: Ce-i lipseşte Clujului, ca să devină un judeţ de top? Cu ce veţi putea contribui dvs la acest deziderat?

Dep. C.I.: Clujul este un judeţ de top, însă mereu se poate şi mai bine. Pe lângă priorităţile pe care deja le-am semnalat, ar trebui să conectăm mai bine judeţul la fluxul de transport naţional şi internaţional, prin înfiinţarea unei secţiuni cargo a aeroportului şi prin legătura de cale ferată cu Apahida şi să facem un tronson rapid de cale ferată Cluj-Dej, pe care să se poată circula cu 120 de km/h. Un alt aspect esenţial pentru dezvoltarea Clujului este o mai bună absorbţie a fondurilor europene, bani care pot să aducă un aport important pentru afacerile locale, pentru spitale şi şcoli.

Rep: Aşa cum aţi menţionat şi dvs, ne aflăm în anul Centenarului. Din păcate, liderii partidelor maghiare din România au ridicat pretenţii de neconceput, coalizându-se pentru a umbri bucuria aniversării Unirii. Ce părere aveţi despre agenda politică a acestora. Credeţi că ar trebui contracarate acestea şi cum? Toate aceste controverse, vor schimba relaţia dintre oamenii simpli, etnici maghiari şi populaţia română, majoritară?

Dep. C.I.: Eu cred că într-un an Centenar ar fi trebuit mai multă linişte şi pace, să fim constructivi şi să cinstim cum se cuvine un moment istoric atât de important. Cred că suntem un exemplu la nivel de UE pentru drepturile minorităţilor, suntem un model de urmat şi cred că trebuie să punem punct aici. E o inflamaţie a unei situaţii pe care liderii UDMR o creează şi care nu este nici în beneficiul minorităţii maghiare, nici a majorităţii române, a dezvoltării societăţii în general. Interesul nostru comun, români şi maghiari deopotrivă, trebuie să fie rezolvarea problemelor de infrastructură, economie, sănătate, educaţie, cu care se confruntă România, nu ambiţiile unor politicieni. Îmi doresc ca ziua de 1 Decembrie să ne găsească însufleţiţi de spiritul unităţii şi patriotismului în acest an special.

