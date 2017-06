Deputaţii PSD de Cluj: Nu vom vota legi care să afecteze viaţa românilor din Transilvania

• Marius Nicoară (PNL) explică de ce a susţinut ca 15 martie să devină sărbătoare a comunităţii maghiare •

Deputaţii PSD de Cluj au ţinut să transmită ieri că nu vor vota niciodată un “pachet de legi” care să afecteze viaţa de zi cu zi a românilor din Transilvania. „No, gata, no, hai!”. Votăm moţiunea! Guvernul Grindeanu trebuie să plece, să demisioneze, însă NU vom vota NICIODATĂ un „pachet de legi” care să afecteze viaţa de zi cu zi a românilor din Transilvania, România!”, a scris pe pagina sa de socializare, deputatul PSD de Cluj Horia Nasra, preşedintele PSD Cluj şi a ataşat şi o fotografie alb negru şi cu culorile Drapelului Naţional, în care apar şi ceilalţi doi deputaţi de Cluj ai partidului, Cornel Itu şi Cristina Burciu.

Deputatul Cornel Itu a explicat că se referă la pachetul de legi privind statutul minorităţilor naţionale. “În primul rând, sunt un om de partid şi ţin la partid. Dar, mai mult decât orice, ţin la transilvăneni şi la România. Mi s-a părut că s-a grăbit Statutul minorităţilor şi cu anumite legi care trebuiau să intre pe ordinea de zi. Am fost unul dintre cei care am spus ce am avut de spus, atât preşedintelui, cât şi colegilor din conducere şi, alături de colegii mei din Cluj… Şi-i felicit pe tineri că au avut o poziţie corectă şi tranşantă. Mă refer la pachetul legat de minorităţi şi la alte iniţiative care nu-şi găseau în acest moment oportunitatea de a fi votate. Mă refer şi la 15 martie. Vreau în România o normalitate, vreau o viaţă bună pentru toată lumea, dar în limitele democraţiei”, a subliniat Cornel Itu.

Reacţia celor trei parlamentari clujeni vine după ce, luni, comisiile pentru administraţie şi pentru drepturile omului au acordat raport comun favorabil cu amendamente propunerii legislative prin care ziua de 15 martie este consacrată ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România, urmând ca angajaţilor maghiari să li se acorde o zi liberă pentru a participa la manifestări. El a explicat că este un membru de partid disciplinat, care va vota moţiunea, însă chestiunile referitoare la minorităţi mai trebuie discutate.

Printre cei care au fost de acord cu avizarea propunerii legislative s-a numărat şi senatorul liberal clujean Marius Nicoară, care, de altfel, deţine funcţia de preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi. Nicoară a explicat că votul în Comisie a fost unul tehnic şi practic prin acesta s-a dorit o recunoaştere a unei realităţi care există de zeci de ani şi anume sărbătoarea maghiarimii de la 15 martie. “Această sărbătoare are loc în România de zeci de ani, iar autorităţile române se alătură de fiecare dată acestui eveniment. Mai mult, chiar şi prim ministru al României le transmite maghiarilor un mesaj cu ocazia zilei de 15 martie”, a spus Nicoară, precizând că toţi mebrii Comisiei au fost de acord cu avizarea acestui proiect. Senatorul liberal clujean a explicat că de o astfel prevedere legislativă se bucură şi tătarii, turcii şi rromii, precizând că la nivelul Comisiei pe care o conduce, cea pentru Drepturile omului şi minorităţi, nu se putea da un aviz negativ pentru că era o discriminarea negativă, contrară spiritului acestei comisii. “Nu aveam niciun motiv să respingem acest proiect, mai ales că există o prevedere legislativă în acest sens pentru tătari, turci şi rromi. Practic este vorba de aceeaşi prevedere şi pentru maghari”, s spus Nicoară. El a ţinut să menţioneze că deşi a susţinut în comisie demersul prin care ziua de 15 martie este consacrată ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România nu înseamnă că la votul în plen va avea aceeaşi atitudine. “În plen este un vot politic şi mă voi conforma deciziei partidului”, a menţionat Nicoară.

