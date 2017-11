Depozitarea produsele agricole

Articol scris in ECONOMIE

Revine în actualitate depozitarea cerealelor pe perioada iernii. Prin raidurile noastre pe Cîmpie, am observat activitatea agricultorilor, care eliberează terenurile de resturile vegetale. Se adună tot ce a mai rămas prin grădini, varza de toamnă şi rădăcinoasele. Peste tot pe unde am trecut mecanizatorii se lăudau că au finalizat semănatul cerealelor păioase. Tot ei ne-au spus că în acest an producţia de grâu a fost foarte bună.

Ne-am dat seama de acest lucru zilele trecute, când am făcut o vizită la cunoscuta moară “Sortimex” (care în această vară a împlinit 22 de ani de existenţă) de la marginea satului Gădălin, din comuna Jucu. Curtea era plină de maşini şi căruţe. Aici vin cu grâu gospodari din judeţele Cluj, Mureş, Alba, Sălaj sau Bistriţa Năsăud, iar gazdele abia fac faţă solicitărilor. Adevărul este că la Moara din Gădălin se produce făină de cea mai bună calitate, asta spun şi clienţii cu care am vorbit în timpul şederii noastre în localitate. În timp ce morile din Gherla şi Dej s-au desfiinţat, la Gădălin se macină pe oră o tonă de cereale păioase.

Însă, cu depozitarea grâului şi a orzului lucrurile nu stău chiar aşa de bine. Locuitorii satelor din zona Gherlei depozitează cerealele în podul casei sau în grajdurile din gospodării. Unii şi-au amenajat platforme de beton (cum am constatat la o firmă din Iclod), dar majoritatea producătorilor nu dispun de condiţii bune de depozitare pe anotimpul friguros. Silozurile mari au devenit… rugină. La Gherla, de exemplu, fosta Bază de recepţie cu o capacitate de 45 mii tone este de vânzare! Să nu ne mirăm dacă făina obţinută din grâul depozitat în condiţii de umezeală nu este la nivelul cerinţelor.

În municipiul Gherla am intrat şi în câteva depozite de legume şi fructe. Pe strada Clujului, firma “Veritas” dispune de o hală imensă, unde legumele şi fructele îşi menţin prospeţimea şi de unde se aprovizionează magazinele din zonă. Mai nou şi în municipiul Dej s-au construit astfel de hale pentru depozitarea produselor agricole.

SZ.Cs.