Departamentul de Limbi Moderne Aplicate al UBB: traducători şi interpreţi de talie europeană

Prof. univ. dr. Mihaela Toader, DLMA din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii ”Babeş-Bolyai”

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate (DLMA) al Universităţii „Babeş-Bolyai” este singurul cu program de master din România specializat în formarea interpreţilor de conferinţă de nivel înalt. Departamentul este membru titular în Consorţiul ”European Masters in Conference Interpreting” (EMCI). DLMA a fost înfiinţat în cadrul Facultăţii de Litere în anul 2001, cu 26 de studenţi şi opt profesori. De atunci, DLMA a dobândit o excelentă vizibilitate la nivel naţional şi internaţional. Mulţi tineri formaţi la DLMA din Cluj-Napoca sunt traducători şi interpreţi bine cotaţi în instituţiile europene de la Bruxelles .

Programele de studii sunt compatibile cu cele ale specializărilor similare din universităţile Uniunii Europene: perfecţionare în exprimare scrisă şi orală în limbile străine – engleză, franceză, germană, italiană, rusă, spaniolă – şi în limba română, civilizaţie şi mentalităţi, tehnici de comunicare, media, limbaje de specialitate, corespondenţă comercială, simulare globală, tehnici de traducere, tehnici de interpretare, economie generală, management, marketing, legislaţie românească, europeană şi internaţională, construcţie europeană, instituţii administrative, colectivităţi locale, informatica aplicată şi multimedia, baze de date. La sfârşitul fiecărui an de studiu sunt prevăzute stagii de pregătire profesională (practică) în întreprinderi şi instituţii publice.

Fondatorul DLMA de la Facultatea de Litere din Universitatea ”Babeş-Bolyai” este prof. univ. dr. Mihaela Toader. Ea a reuşit să impună noua disciplină în curricula universitară. Au urmat rezultate cu totul meritorii obţinute cu sârguinţă, timp de 25 de ani. Experienţa sa profesională şi pedagogică au fost apreciate la nivel european. Lumea academică din Cluj-Napoca nu a fost deloc surprinsă când prof.univ. dr. Mihaela Toader a fost aleasă, la Paris, preşedinte al AILEA (Association Internationale des Langues Étrangères Appliquées).

”Bogata sa experienţă pedagogică, traductologică şi administrativă fac ca amprenta ei să se regăsească atât în profilul actual al specializării, cât şi în fiecare din realizările şi activităţile Departamentului, de mulţi ani încoace”, relevă una dintre caracterizările făcute doamnei Mihaela Toader de Universitatea ”Babeş-Bolyai” .

Specializarea Limbi Moderne Aplicate (LMA) formează şi dezvoltă competenţe de nivel superior în: traducere generală şi specializată, terminologie, comunicare profesională multilingvă, mediere lingvistică şi culturală, informatică aplicată şi multimedia, editare şi revizie de text, economie, contabilitate, marketing, management, drept, relaţii publice, relaţii economice internaţionale. Stagiile practice sunt obligatorii şi se efectuează în companii partenere care recrutează pe baza competenţelor specifice LMA.

Titlul absolventului: Traducător generalist, specialist în comunicare profesională multilingvă.

DLMA este membru al Consorţiului Association Internationale des Langues Étrangères Appliquées şi deţine preşedinţia acestuia din anul 2016.

***

„Nu ştiu câţi dintre noi stau pe plus la ceas de bilanţ, şi nici nu e important, dar ştiu că, inevitabil, el ne prilejuieşte o experienţă unică din care nu lipsesc întrebările, răspunsurile perspectiva critică şi tot ce pot aduce ele în planul trăirilor şi în acela al conştiinţei. E o mare bucurie să constaţi, după o carieră foarte plină, de 39 de ani, că ai reuşit să fii în primul rând util, nu important. Cred că sentimentul utilităţii şi confirmarea acesteia cu fiecare reuşită din viaţă au fost constant cele mai motivante în aceste aproape patru decenii. Generaţia mea din spaţiul universitar, aidoma celei a predecesorilor mei, a avut de înfruntat, mai ales în ultimii 28 de ani, instabilitatea cronică şi periculoasă a unui sistem, un climat mai mult ostil decât prietenos, dar a găsit puterea să o ia de la capăt, dacă a fost nevoie. Am înfruntat multe împreună, dar suntem acele pietre de râu care rămân şi lângă care, dacă tot credem în sentimentul utilităţii, se vor aşeza, cu siguranţă, şi altele, pentru cei care vin după noi. Am creat punţi între experienţele noastre individuale şi comune şi, până la urmă, balanţa dintre progres şi stagnare înclină spre progres. La ceas de bilanţ, acest lucru e de natură să ne bucure, iar pe mine în mod special, pentru că am avut bucuria să fiu parte din povestea frumoasă numită LMA şi să pun umărul la aproape tot ce s-a realizat şi consolidat în prima specializare cu acest nume din România”, a evidenţiat, pentru cotidianul ”Făclia”, prof. univ. dr. Mihaela Toader.

În 2016, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate de la Cluj-Napoca a sărbătorit 25 de ani de existenţă, ”un sfert de veac în care nimic n-a fost uşor”, a spus universitarul clujean, adăugând că, dimpotrivă, „totul a fost complicat, incredibil de complicat, aşa cum a fost pentru majoritatea specializărilor noi, înfiinţate imediat după ’89”. Din păcate, începând cu 1990, factorii de decizie din sistemul educaţional s-au schimbat foarte des. Au ocupat funcţii în Ministerul Educaţiei personaje mereu rupte de realităţile şi de obiectivele reale ale sectorului pe care îl păstoreau, iar prof. univ. dr. Mihaela Toader a luat-o de la capăt, cu încăpăţânare şi încredere, ori de câte ori a fost nevoie.

„Parcursul nostru a fost unul clar progresiv în pofida faptului că era plin de greutăţi şi capcane la tot pasul. Victorii mici, victorii mari, provocări, suişuri şi coborâşuri… În 2005, reforma găsea învăţământul în domeniul limbilor moderne aplicate din România în plină afirmare, cu un grad de solicitare foarte mare pentru o specializare care funcţiona de numai câţiva ani”, spune universitarul clujean.

După acreditarea din 2005, specializarea a fost oficial recunoscută ca un domeniu distinct de studiu – Limbi Moderne Aplicate. ”Este şi momentul în care DLMA şi-a definit şi impus propria politică lingvistică (inspirată din modelul original francez), a descris şi propus un prim pachet de competenţe specifice care au fost apoi adoptate pe plan naţional şi care stau şi acum la baza celor descrise pentru specializarea noastră, a definit primele standarde specifice pentru domeniu şi, în acelaşi timp, a pus pentru prima oară problema inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii. Pragmatică şi cu un grad înalt de profesionalizare, specializarea a evoluat în parametri ascendenţi, a adus o abordare interdisciplinară, oferind, astfel, exemplul necesar de deschidere către mediile profesionale.. Predarea limbilor străine în cadrul specializării universitareLMA a primit o vizibilitate peste aşteptări”, arată universitarul clujean.

Anul de studii 2004-2005 a fost şi cel al afilierii DLMA la ANLEA, din Franţa. „Să nu uităm că, de fapt şi de drept, conceptul Limbi Moderne Aplicate s-a născut în Franţa, în anii ’70. Momentul primirii noastre în ANLEA, mi se pare de o importanţă crucială pentru că vine să consacre vocaţia internaţională a specializării printr-o premieră: pentru prima oară în istoria de aproape cinci decenii a ANLEA, se admitea în consorţiul francez o universitate din afara graniţelor Franţei. Ulterior, s-a considerat oportună înfiinţarea unei branşe internaţionale a ANLEA. Astfel, că la Congresul ANLEA de la Paris, din 2009, s-a votat în plen înfiinţarea AILEA: Asociaţia Internaţională a LEA, ca branşă a ANLEA. În urma votului Congresului, reprezentanta DLMA Cluj a fost aleasă vicepreşedinte, iar în 2016, la încheierea acestui mandat, a fost aleasă preşedinte. De acum încolo, DLMA Cluj s-a văzut angajat într-un circuit valoric consacrat şi şi-a consolidat poziţia de şcoală „reper” pentru multe universităţi din Europa şi nu numai”, a punctat prof. univ. dr. Mihaela Toader.

Un alt „produs” de calitate recunoscută este Revista „RIELMA” (Revue Internationale d’Etudes en Langues Modernes Appliquées), care apare de peste un deceniu.

La fel ca în ţara sa de origine, specializarea LMA a pornit şi la noi cu un nivel licenţă de trei ani şi unul de master de doi ani, cu două parcursuri posibile: Limbi şi Afaceri-Comerţ internaţional şi Traducere şi Comunicare multilingvă. „Din păcate, în România, în 2006, prin trecerea la reforma Licenţă-Masterat-Doctorat (LMD), specializării LMA i s-a înstrăinat domeniul propriu de master care funcţionează acum în cadrul domeniului filologic. Nimic mai aberant! Vor trece decenii până când se va corecta această greşeală. În mintea celor care au făcut schimbarea (şi care, sigur, nu vor recunoaşte niciodată că au greşit!), traducerea se reduce probabil exclusiv la literatură beletristică sau la filozofie. Ei nu ştiu că există şi o traducere specializată pentru care este necesară o formare profesională distinctă, care nu interferează decât pe un singur palier cu pregătirea filologică şi că filologia nu o poate oferi pentru simplul motiv că îi lipseşte componenta aplicativă la domeniu: informatica, economia, managementul, marketingul, dreptul, relaţiile comerciale internaţionale, contabilitatea. Cea mai mare parte a acestor discipline complementare este asigurată deja la nivel licenţă, astfel că absolvenţii LMA dispun azi de un important pachet de competenţe specifice, necesare specializării superioare în cadrul Masteratului European de Traductologie şi Terminologie sau în cadrul Masteratului European de Interpretare de Conferinţă. Numai masteratele noastre de specialitate, care au fost evaluate internaţional, fiind singurele din România care au dobândit şi mult râvnita etichetă europeană METT (Masterat European de Traductologie-Terminologie) şi MEIC (Masterat European de Interpretare de Conferinţă) aparţin domeniului filologic, nu domeniului LMA. Se înţelege că în aceste condiţii, lupta este departe de a se fi terminat. Nici nu se poate altfel”, a explicat profesorul universitar.

Universităţi din România, Moldova, Ungaria, Macedonia, Polonia, Kazahstan, Azerbaidjan au apelat la DLMA din Cluj-Napoca pentru consiliere şi pentru sprijin de specialitate în demersul de înfiinţare de departamente de LMA (între timp majoritatea au devenit membre AILEA). Pe de altă parte, spre deosebire de alte filiere LMA din România, cea din UBB are şansa de a funcţiona într-un departament propriu, şi nu împreună cu specializările filologice (limbi şi literaturi) sau cu modulul de limbi străine pentru nefilologi, cu care nu are nimic în comun.

La UBB, limbile moderne aplicate funcţionează, aşadar, într-un departament separat.

Multinaţionalele din Cluj-Napoca şi nu numai, recrutează cu încredere absolvenţi LMA datorită competenţelor multilingve şi multidisciplinare cu care aceştia se prezintă şi, nu de puţine ori, îi caută încă de pe băncile facultăţii. La Cluj-Napoca, specializarea de nivel licenţă LMA se bucură de succes în rândul absolvenţilor de liceu cunoscători a cel puţin două limbi străine şi dornici să se formeze în acest domeniu care îi atrage tot mai mult, în pofida testelor bilingve scrise şi orale care se dau la admitere. Într-adevăr, cu bacalaureatul odată promovat, numeroşi tineri doresc să se îndrepte spre LMA.

„În condiţiile actuale, dacă ar fi să definesc profilul candidatului ideal pentru specializarea în limbi moderne aplicate, aş spune că îl văd aşa: să cunoască bine cel puţin două limbi şi culturi străine, să dorească să mai studieze cel puţin una, să se exprime corect, clar şi coerent atât în limbile de studiu cât şi în limba maternă, să aibă o cultură generală solidă, să dorească să se pregătească pentru comunicarea profesională multilingvă sau pentru profesiile traducerii, să fie un bun comunicator, să fie dinamic, motivat şi să manifeste multă curiozitate”, a conchis prof. univ. dr. Mihaela Toader.

Carmen FĂRCAŞIU