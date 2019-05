Demisie șoc la „U” BT Cluj

Articol scris in SPORT

Învinsă cu 1-3 de CSM Oradea în semifinalele play-off-ului Ligii Naționale de baschet masculin, „U” Banca Transilvania Cluj, considerată mare favorită la câștigarea campionatului, va juca doar finala mică, iar adversară îi va fi SCM Univ. Craiova. Ratarea obiectivului l-a determinat pe antrenorul Mihai Silvășan să-și dea demisia, decizie care i-a luat prin surprindere pe jucători, dar și pe vice-președintele Mircea Cristescu: ”Sunt mândru de Mihai Silvășan și ca jucător, dar și ca antrenor. Îl cunosc foarte bine și nu pot să-l felicit pentru hotărârea pe care a luat-o și care personal mă întristează, fiindcă am lucrat 17 ani. Este decizia lui și trebuie s-o respect. Este un om de mare caracter, care cu sufletul va fi mereu alături de această echipă. Nu e bine, dar mergem înainte. Vorba celor de la Queen, show must go on”. La rândul lui, Mihai Silvășan a declarat că și-a dorit foarte mult să câștige campionatul: „Îmi asum responsabilitatea pentru eșecul cu CSM Oradea și pentru ratarea obiectivelor. Eu sunt principalul vinovat și îmi asum aceste eșecuri”. Mihai Silvășan le-a mulțumit jucătorilor și conducerii pentru colaborare, dar nu i-a uitat nici pe fani, care au fost alături de echipă atât la bine, cât și în momentele dificile. Mihai Silvășan a fost timp de trei sezoane antrenorul principal al echipei clujene.

Cristian FOCȘANU