Delta Dunării a ajuns o destinaţie turistică şi pentru mini-vacanţa de Paşte

Articol scris in ECONOMIE

Delta Dunării poate fi considerată, din acest an, una dintre destinaţiile preferate de români pentru petrecerea Paştelui, în perioada 6-9 aprilie fiind aşteptaţi la hotelurile şi pensiunile din această zonă peste 2.000 de turişti, de patru ori mai mulţi decât în anul trecut.

Potrivit unui studiu, dacă în anii anteriori cele mai multe dintre structurile de cazare din Delta Dunării erau închise de Paşte, din lipsă de clienţi, în 2018 lucrurile s-au schimbat radical. Cele mai multe hoteluri şi pensiuni se deschid pentru turişti în această perioadă. Practic, sezonul în Delta Dunării debutează de Paşte, faţă de acum câţiva ani, când sezonul începea la sfârşitul lui mai – începutul lunii iunie. Sunt structuri de cazare care vor organiza Paştele atât în Sfântu Gheorghe, Sulina şi Crişan, cât şi în Jurilovca, Sarichioi şi alte zone din Delta Dunării.

Creşterea numărului de turişti se explică printr-un cumul de factori: numărul structurilor de cazare din Deltă e în creştere, apar tot mai multe hoteluri şi pensiuni de calitate, iar nivelul serviciilor creşte şi el, de la an la an. În paralel, în ultimii ani începe să se contureze un parteneriat între operatorii privaţi şi autorităţile locale pentru promovarea Deltei, parteneriat care începe să dea rezultate. Pe de altă parte, din ce în ce mai mulţi turişti vor să schimbe clasicele destinaţii de Paşte pe care le-au tot vizitat în anii trecuţi şi caută ceva inedit, iar Delta este una dintre opţiuni.

În consecinţă, unităţile de cazare din Deltă au pregătit pachete de Paşte, iar turiştii care aleg această destinaţie trebuie să plătească aproape 800 lei/persoană pentru trei nopţi de cazare la un hotel de 4 stele, sumă care acoperă şi toate mesele plus masa festivă de Paşte. De Paşte vin în Deltă corporatişti, funcţionari publici, dar şi pensionari. Cei mai mulţi români care şi-au rezervat deja pachete de Paşte în Deltă sunt cupluri între 30-35 de ani, dar şi familii cu copii, precum şi persoane cu vârste între 55 şi 60 de ani.

După minivacanţa de Paşte, Delta se redeschide de 1 Mai, care a devenit o altă perioadă în care încep să vină tot mai mulţi turişti în această zonă. În anii trecuţi, multe hoteluri şi pensiuni din Deltă nici măcar nu luau în calcul Paştele şi, cu atât mai puţin, 1 Mai.