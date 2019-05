De’Longhi continuă să facă angajări la fabrica din Jucu

Prezentă în România din 2012, compania De’Longhi, care a “ocupat” şi apoi a extins fosta locaţie a firmei Nokia din parcul industrial Tetarom III, vrea să-şi consolideze prezenţa în România, printre intenţiile sale fiind şi angajarea a circa 220 de persoane în acest an.

În 2018, compania a oferit noi locuri de muncă la peste 570 de persoane, la începutul acestui an având 2.400 de angajaţi. ”În 2019, obiectivul nostru este consolidarea creşterii semnificative pe care am avut-o în ultimii cinci ani. În prezent avem o echipă frumoasă şi avem încă poziţii deschise pentru uzina noastră din Jucu. Căutăm în principal profiluri tehnice, precum ingineri de proces, de produs şi de calitate”, spune Massimo Paronitti, director de operațiuni pentru Europa.

În doar şase ani, compania a făcut investiţii în România de peste 120 de milioane de euro.”Numai anul trecut, am investit 73 milioane de lei într-o nouă dezvoltare de 20.000 metri pătraţi, în maşini de injecţie mase plastice şi în linii noi de asamblare. Pentru acest an, am bugetat alte investiţii de 9 milioane de euro”, spune Massimo Paronitti.

Compania, care este parte a Grupului De’Longhi, proprietarul mărcilor Kenwood, Braun și De’Longhi, a înregistrat anul trecut o creștere de aproximativ 30% a cifrei de afaceri față de 2017, atingând nivelul 1,22 miliarde de lei, pe care intenţionează să-l menţină şi în acest an. Compania are la Jucu una dintre cele mai mari fabrici din grup, pe o platformă industrială pe care a extins-o de la 22.000 la 65.000 metri pătraţi. De’Longhi a deschis anul trecut și un birou comercial în România, pentru a răspunde solicitărilor pieței locale.

La fabrica din Jucu, compania produce espressoare automate sub marca De’Longhi, mixere și blendere de mână sub marca Braun, precum și espressoare cu capsule pentru una dintre companiile sale partenere. „Într-un an, producem peste 1,4 milioane de espressoare complet automate, 2,3 milioane de aparate electrocasnice mici pentru prepararea alimentelor, precum și 700.000 de espressoare cu capsule”, spune Massimo Paronitti. Cea mai mare parte a producției este exportată în țări precum Marea Britanie, Franța, Germania sau Australia.

De’Longhi este o firmă italiană, înființată în 1902 de familia De’Longhi, care deschidea atunci un atelier de fabricare a pieselor industriale. În prezent compania produce espressoare de uz casnic, asparate de climatizare, sisteme de încălzire, aparate pentru prepararea mâncării şi dezumidificatoare. În 2001, De’Longhi a achiziționat producătorul britanic de aparate de preparare a mâncării Kenwood, iar în 2013 a cumpărat de la Procter & Gamble drepturile asupra produselor de uz casnic Braun. Grupul De’Longhi este prezent în peste 40 de țări și își comercializează produsele în întreaga lume.