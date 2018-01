De Revelion, românii au alimentat turismul autohton cu circa 37 milioane de euro

Articol scris in ECONOMIE

Peste 167.000 de turişti români au cheltuit în staţiunile din ţară de Revelion aproape 37 de milioane de euro, în creştere cu 11% faţă de anul anterior.

Potrivit unei analize realizate de Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), numărul turiştilor a înregistrat în acest an un plus de 5,5%, deşi hotelierii se aşteptau ca în acest an, de Revelion, numărul turiştilor să scadă comparativ cu anul trecut, ţinând cont de puterea de cumpărare mai mică şi de faptul că în această perioadă n-a fost zăpadă.Cele mai căutate zone au fost Valea Prahovei, Poiana Braşov, Păltiniş, Rânca, Strajă, Călimăneşti, Felix şi zonele tradiţionale rurale Bran-Moieciu, Maramureş, Bucovina.

Datele federaţiei arată că destinaţiile cu tradiţie au fost arhipline, iar cel mai mare număr de locuri vândute de Revelion se înregistrează în turismul rural. Astfel, 58.000 de turişti au preferat să-şi petreacă noaptea de Revelion la pensiuni. Datorită pachetelor consistente de servicii, în acest segment s-au înregistrat cele mai lungi sejururi, de până la cinci nopţi.

Peste 28.000 de români au ales să petreacă sărbătorile de iarnă în staţiunile balneare, în scădere cu 3,4%, faţă de anul trecut. Scăderi s-au înregistrat şi în zonele montane, unde 36.000 de persoane au optat să-şi petreacă vacanţa de Revelion la munte. Motivul principal pentru aceasta involuţie a fost vrema extrem de caldă, nespecifică acestei perioade şi lipsa posibilităţilor de agrement alternativ sporturilor de iarnă.

FPTR precizează că pentru ofertele de Revelion ale hotelurilor din marile oraşe ale României au plătit peste 36.000 de persoane, în creştere cu aproximativ 3% faţă de anul anterior. Creşteri s-au înregistrat în Delta Dunării, dar şi pe Litoral, numărul turiştilor din aceste destinaţii fiind, totuşi, foarte mic.

Revelion pe schiuri în străinătate

Românii care au ales să îşi petreacă vacanţa de sărbători în străinătate au avut de ales între destinaţii de schi şi sporturi de iarnă, pachete turistice de tip city-break în oraşe europene şi destinaţii exotice îndepărtate. Chiar dacă au beneficiat de un număr mai mic de zile libere, aproape 11.000 de turişti români au apelat la agenţiile de turism pentru petrecerea Revelionului în străinătate.

În aceste condiţii, numărul celor care au petrecut sărbătorile de iarnă în alte ţări a crescut cu aproximativ 8% faţă de anul 2016, aceştia cheltuind cu 13% mai mult faţă de anul trecut. Cei mai mulţi şi-au cumpărat pachete pentru destinaţii de schi şi sporturi de iarnă în Austria, Franţa, Italia şi Bulgaria.

S-a menţinut un interes scăzut pentru destinaţii tip city-break, precum şi dispariţia solicitărilor pentru ţările din zona Orientului apropiat şi mijlociu, compensate de creşterea interesului pentru destinaţii îndepărtate. Au apărut destinaţii noi de Revelion în preferinţele turiştilor români, precum Bahamas, Jamaica, Australia, Africa de Sud sau Dubai şi s-a înregistrat un interes crescut pentru Republica Dominicană, Maldive, Singapore, Mauritius şi Thailanda.