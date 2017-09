De la UNTOLD i se trage. Preşedintele Senatului USAMV, Ioan Oroian, rămâne fără loc de muncă

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a dispus suspendarea contractului de muncă al profesorul universitar Ioan Gheorghe Oroian, preşedinte al Senatului acestei instituţii de învăţământ. Motivul care a stat la baza hotărârii e legat de faptul că Oroian a fost trimis în judecată pentru fals în încrisuri sub semnătură privată şi instigare la delapidare. Potrivit Codului Muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în situaţia în care angajatul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Prin aceeaşi hotărâre, Consiliul de Administraţie a mai decis suspendarea contractului de muncă a altor trei angajaţi ai instituţiei, printre aceştia numărându-se directorul general administrativ al USAMV Cluj-Napoca, Viorel Poruţiu şi administratorul restaurantului studenţesc de pe strada Moţilor, Marcel Grebenişan.

Procurorii susţin că Ioan Gheorghe Oroian, preşedinte al Senatului USAMV şi, totodată, preşedinte al Societăţii de Protecţie a Plantelor Transilvania, a gândit un pretext ştiinţific în vederea rezervării spaţiului de cazare din Căminul Agronomia II, pe perioada 04 – 08 august 2016, în care s-a organizat Festivalul UNTOLD la Cluj-Napoca, cu intenţia de a închiria în interes propriu camerele din acel cămin pentru participanţii la festival.

Cum responsabilul cu folosirea locurilor de cazare era Viorel Poruţiu, director general administrativ al USAMV Cluj-Napoca, Oroian i-a cerut acestuia să aprobe blocarea închirierii camerelor de cazare din Căminul Agronomia II, sub pretextul organizării unei conferinţe ştiinţifice, în perioada 04-08 august 2016. În acest sens, Viorel Poruţiu a primit şi a aprobat o cerere formulată de Oroian, în calitate de reprezentant al Societăţii de Protecţie a Plantelor Transilvania. Procurorii spun că Poruţiu ştia că documentul este fals, deoarece manifestarea ştiinţifică preconizată nu va avea loc şi că spaţiul de cazare urma să fie folosit în vederea însuşirii sumelor de bani ce urmau să fie percepute cu titlu de chirie de la diferite persoane care urmau să participe la Festivalul UNTOLD 2016. Din probele administrate în cauză rezultă că spaţiile de cazare din Căminul Agronomia II au fost închiriate către un număr de aproximativ 150 de participanţi la Festivalul UNTOLD 2016 la un preţ stabilit la început la suma de 150 euro/cameră/noapte. De asemenea, din probatoriul administrat a rezultat că universitatea nu a încheiat nici un contract privind închirierea camerelor din Căminul Agronomia II, pentru perioada respectivă. Este de menţionat că USAMV Cluj-Napoca, în aceeaşi perioadă, a închiriat în mod legal 300 de paturi către două asociaţii, în ambele contracte fiind stipulată interdicţia de cesiune sau subînchiriere a spaţiilor respective’’, arată Parchetul Curţii de Apel Cluj. Prejudiciul creat USAMV ca urmare a acestor activităţi ar fi de 80.676,40 lei, din care suma de 79.476,40 lei reprezintă contravaloarea chiriei neîncasate de USAMV Cluj-Napoca şi suma de 1.200 lei reprezintă contravaloarea meselor acordate în mod ilegal din fondurile USAMV Cluj-Napoca.

Ioan Gheorghe Oroian este judecat de Judecătoria Cluj-Napoca pentru fals în încrisuri sub semnătură privată şi instigare la delapidare, iar Viorel Poruţiu pentru delapidare. Totodată, Marcel Grebenişan este acuzat de complicitate la delapidare.

C.P.