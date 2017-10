De ce a venit Viktor Orban în România

Premierul Ungariei a petrecut aproape patru zile în România, de vineri până luni. La Cluj-Napoca a asistat la manifestările dedicate aniversării a 500 de ani de la Reforma protestantă, a participat la inaugurarea Muzeului Reformat din cadrul Institutului de Teologie Protestantă, s-a întâlnit cu liderii UDMR, a avut discuţii cu episcopii maghiari, iar la Floreşti a luat parte la slujba de sfinţire a unei biserici reformate construite recent. În a patra zi a vizitei, Orban s-a dus la Oradea, pentru a participa la deschiderea anului universitar în cadrul unei instituţii de învăţământ superior cu predare exclusiv în limba maghiară. Care a fost, de fapt, scopul întregii vizite şi de ce a dorit liderul FIDESZ să se adreseze reprezentanţilor bisericii, mediului universitar şi politic a spus-o chiar el după slujba de sfinţire a bisericii din Floreşti: „Eu atunci vă pot ajuta din Budapesta, dacă şi voi ne ajutaţi pe noi. Vă rog, pentru asta, ca în aprilie (când au loc alegeri pentru parlamentul Ungariei – n.n.) să aveţi încredere în noi, să ne susţineţi, ca pe urmă şi noi să vă putem ajuta pe voi”.

Într-adevăr, pentru Viktor Orban şi FIDESZ, voturile maghiarilor din Transilvania care şi-au obţinut dubla cetăţenie pot fi decisive la alegerile de anul viitor. Pentru a fi sigur că le va primi, liderul FIDESZ a ţinut să-şi pregătească terenul din timp şi a căutat să atragă de partea sa trei entităţi importante, care pot juca un rol major în mobilizarea electoratului maghiar din această zonă: biserica, UDMR şi mediul universitar. După cum se ştie, după 1990, preoţii maghiari s-au implicat constant în mobilizarea electoratului pentru ca UDMR să nu aibă emoţii cu privire la atingerea pragului de promovare în Parlamentul României. Aşa că nu va fi greu ca şi în aprilie 2018, preoţii reformaţi care l-au ascultat pe Viktor Orban să le recomande enoriaşilor cum să voteze. Mai bun vehicul electoral nici că se poate.

Cât priveşte UDMR, lucrurile sunt foarte simple în raport cu FIDESZ. Formaţiunea condusă de Kelemen Hunor are o obligaţie faţă de partidul lui Viktor Orban. Pe de o parte pentru că programul de un milion de euro privind obţinerea dublei cetăţenii se derulează prin Fundaţia Eurotrans, controlată de UDMR. Pe de altă parte, Budapesta va lansa în curând un proiect de trei milioane de euro privind dezvoltarea economică în Ardeal, proiect care va fi controlat tot de oamenii UDMR-ului. Iar când învârţi sume atât de mari graţie guvernului Viktor Orban, cum să nu te ocupi de promovarea FIDESZ-ului?

Al treilea vehicul electoral pe care l-a ochit Orban este mediul universitar. Nu întâmplător, premierul ungar s-a dus la Universitatea Partium din Oradea, unde le-a transmis celor de acolo că ‘’va exista un viitor pentru Ungaria în Bazinul Carpatic doar dacă tinerii aflaţi în slujba ţării vor fi decişi şi pregătiţi’’ şi că ‘’viitorul Ungariei este modelat de tinerii curajoşi’’.

Pe lângă interesele electorale, vizita lui Viktor Orban a mai avut un scop important, care a vizat România. După cum s-a putut vedea, în discursurile pe care le-a susţinut la Cluj-Napoca şi Oradea liderul FIDESZ nu a trecut ‘’linia roşie”. Dimpotrivă, s-a simţit o oarecare schimbare de atitudine în politica Budapestei faţa de ţara noastră. Această strategie face parte, de altfel, din jocul perfid al Ungariei, care îşi construieşte relaţiile cu România strict în raport cu propriile interese. Când Budapesta are un interes politic cu efecte electorale (cum ar fi alegerile din 2018), face scandal şi acuză România că nu respectă dreptul la învăţământ în limba maghiară, invocând, ca în cazul Liceului Teologic de la Târgu Mureş, acţiuni antimaghiare. Când vrea însă să atragă România în capcane politice pentru a-şi atinge obiectivele, precum cele segregaţioniste pe relaţia cu Ucraina, schimbă partitura şi vede părţile pozitive ale ţării noastre. De exemplu, duminică după-amiază, Viktor Orban a ieşit să se plimbe prin centrul municipiului Cluj-Napoca, gest prin care nu a făcut decât să arate că aici se bucură de o atitudine normală, tolerantă şi europeană din partea cetăţenilor români. Premierul ungar a făcut turul zonei centrale fără să fie şicanat de trecători şi a fost servit la unul dintre localurile publice fără să fi fost apostrofat de cineva.

Tot sub semnul “apropierii” Ungariei de România a stat şi vizita ministrului de ungar de externe Peter Szijjarto, care, în discursul susţinut la deschiderea anului şcolar la linia maghiară din cadrul UBB, a apreciat că este important că tinerii maghiari pot învăţa până la nivel de doctorat în limba maternă şi că este un câştig pentru ei că învaţă la cea mai bună universitate din România.

Cosmin PURIŞ