Daţi un leu pentru un certificat “Tezaur”?

Articol scris in ECONOMIE

“Surse” din Ministerul Finanţelor Publice (MFP) au afirmat că intenţionează să lanseze, în martie, o emisiune de certificate Tezaur dedicată populaţiei, la preţul de un leu / instrument, fără a preciza nici termenul pentru care sunt emise şi nici dobînda propusă.

„Pentru populaţie o să implementăm un program nou, Programul Tezaur. Este un instrument nou pentru populaţie, care va fi distribuit prin unităţile trezoreriei de stat. Noi am anunţat în planul anual de finanţare că îl vom lansa. Am anunţat şi un volum indicativ de 4 miliarde lei pe care căutăm să-l luăm. Acesta este un instrument cumva modernizat de care lumea întreba nostalgic şi pe care noi îl emiteam undeva înainte de 2005. Atunci se emitea prin trezorerii, dar era în formă materializată, adică omul pleca cu un certificat şi aceea era dovada faptului că el a subscris şi acela era înscrisul în baza căruia i se rambursa suma, dobânzile şi aşa mai departe”, citează Agerpres surse din instituţie.

Instrumentul va fi acum modernizat, în sensul că nu va mai fi într-o formă materializată. „Practic, te duci la trezoreria de care aparţii cu buletinul, îţi deschizi un cont de subscriere şi contul acela îl poţi alimenta prin cash, numerar, când îl deschizi, sau la subscriere sau de acasă din contul tău bancar. După ce ai acest cont de subscriere şi îl alimentezi cum vrei, când Finanţele anunţă astfel de emisiuni, pentru că intenţia este să le avem într-o frecvenţă lunară, te duci la trezorerie ca să subscrii. Te duci şi spui: „Vreau în emisiunea anunţată de stat să subscriu 10 titluri de stat””, au spus sursele Agerpres.

Un certificat va avea o valoare de un leu, iar dobânzile vor fi specificate în prospecte. „Unul (certificat – n.r.) are valoarea de 1 leu. Este accesibil oricărui om. Practic şi un pensionar îşi poate lua 10 titluri de 10 lei. Completezi un formular de subscriere în care apare numărul de titluri şi valoarea lor. Acela se semnează în două exemplare, unul pentru tine şi unul pentru trezorerie. Banii din contul de subscriere se debitează şi se creditează contul de emisiune şi eşti deţinătorul numărului de titluri de stat pe care le deţii. Dobânzile vor fi specificate în prospectele de emisiune. Trimestrial vom ieşi cu un prospect de emisiune. Nu le poţi tranzacţiona, spre deosebire de Fidelis. Nici la Fidelis nu am renunţat, a fost pus on hold (în aşteptare – n.r.) pentru că am lucrat la acest nou instrument. O să avem în vedere nişte maturităţi mai lungi la Fidelis, dacă o să le reluăm. În martie va fi prima emisiune de certificate Tezaur”, au mai arătat sursele agenţiei de presă.

De remarcat că, deocamdată, nu se vorbeşte nici despre termenul pentru care sunt emise certificatele şi nici despre dobînda propusă.