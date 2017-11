Daţi un leu pentru rinichi

Ce mizerie!!! Cu regret trebuie să spun că pe vreme comunismului aşa ceva nu se putea întâmpla. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca este în pericol de blocaj financiar din cauză că a acumulat datorii mari şi se află în procedură de executare silită, exitând o sentinţă în acest sens. Conform apelului public lansat de conducerea acestei (să-i spunem) instituţii, datoriile se ridică la două milioane de lei. Totodată, se arată că ICUTR Cluj-Napoca prestează servicii medicale necorespunzătoare în baza contractului cu CJAS Cluj şi că „majoritatea acestora sunt, în fapt, îngrijiri ale pacienţilor trataţi în altă unitate sanitară”.

Din ceea ce rezultă s-ar înţelege că fosta conducere a spitalului ar fi responsabilă de actuala situaţie. Ne-am putea pune întrebarea şi bine ar fi să v-o puneţi şi dumneavoastră cum de s-a putut ajunge în această situaţie. Noi nu dăm verdicte, însă dacă într-adevăr fosta conducere este responsabilă de această situaţie, de ce a fost lăsată să facă acest lucru şi să se ajungă în starea actuală. Cine, ce a păzit până acuma? Ce face Ministerul Sănătăţii? Unde au fost vocile revendicative ale personalului medical? Cine ce a făcut? Noi am făcut ceva. Am plătit taxe şi impozite la Casa de Asigurări de Sănătate pentru ca, în final, să constatăm că acest institut intră în faliment. Oare este singura unitate medicală din România în această situaţie? Domnilor foşti şi actuali miniştri ai Sănătăţii, oare nu aveţi nicio responsabiltate? Dar dumneavoastră, domnilor foşti prim miniştri, nu vă simţiţi responsabili de această situaţie. Poate că nu pentru că dumneavoastră vă permiteţi să vă trataţi în afara României, poate chiar în Turcia. Şi dacă veni vorba de această ţară, îmi amintesc de un episod pe care l-am trăit la una din clinicile din Istanbul. Mă aflam în Turcia cu mai mulţi colegi din presa centrală şi locală într-o excursie de documentare organizată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. Cu această ocazie am vizitat cele mai performante clinici private şi de stat din oraşul celor două continente. În cadrul discuţiilor cu reprezentanţii uneia dintre aceste clinici, unul dintre colegii jurnalişti a întrebat care este secretul care a făcut ca medicina turcească să fie atât de performantă. Răspunsul a fost următorul: decizia factorilor guvernamentali de a le interzice medicilor să profeseze în mai multe clinici. Mai exact, medici din Turcia care lucrează la stat nu au voie să presteze servicii medicale şi în privat. Poate că asta ar fi una dintre soluţiile care ar rezolva într-un fel problemele sistemului medical din România. Sigur, printr-o astfel de măsură, marile unităţi medicale de stat ar scăpa de multe „căpuşe”.

Cosmin PURIŞ