Dat, dicat, dedicat: Cronică literară la… riţepta lu’Corneliu

Articol scris in CULTURA

(felcer universitar)

Ultimul medicament (în ordine neurologică) apărut pe piaţa noastră de marketing este manageriat de pseudonimul cu acelaşi nume din titlu, fără – iu, bineînţeles (+ preţiosul său nume de la familie: Udrea). Medicamentu’ – căci despre aşa ceva ar trebui să fie vorba – apare în premieră mondială. Şi se prezintă ambalat cu dichis de farmacist spiţer, Apotheke, cum ar veni în chineza mandarină. Cutia, viu şi nebuneşte colorată cu tot felul de indivizi care, la momentul dedat, se scarpină acolo unde nu-i mănâncă, are inscripţionate (cutia, da?) ţâpurituri uşor de descifrat chiar şi pentru poticari analfabeţi: NAIVITIN

Bicolor şi trilingv, dar toate în româneşte, vorba vestitului critic şi palmolog Paszui (cu „a” în semiton mai jos decât susul de deasupra), noul medicament, care – trebuie să vă spun – circulă deja pe sub mâna altora nu numai a noastră) se prezintă sub formă de „Picături unguent comprimate moiu. Singura soluţie încă o diluţie!” Cu ş-anume riscul de a fi trecut în rândul plagiatorilor contemporani cu autorii de doctorate sub acoperire, ne încumetăm să mai cităm de pe paralelipipedica cutie: „Naivitin comprimate unguent şi picurişi 2 ml/1l H2O tetracitrat pasat. A se agita după folosire! Picături auriculare pe nas”.

La lontru, cum ar zice Pista baci, dacă ar găsi pe rafturile FarmaFarm şi Net&Pet produsul despre care mă chinui să conştientizaţi humorul, în cutie, aşadar, veţi găsi un Prospect: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR. Absolut necesar ca indispensabilul pentru berzele cu ciocul mic. Da’ hââââ!

Adică: „Naivitin 10 mg. Comprimate filmate cu camera ascunsă”. Şi cu litere mai mici decât partea secretă a contractelor de asigurări, unde dai da’ nu crapă niciodată spre binele tău: Unguent de dat peste tot şi picurişi.

După lecturi succesive prin repetare, care este – nu-i aşa? – mama tatălui care a învăţat generaţii despre repetitio şi studiorum la cub, am găsit: în Braille se mai poate citi, da’ Prospectul nu! Şohan de niciodată!

Drept pentru care vă las pe Dvs. să sondaţi în adâncimea de nesondat a umorului adevărat şi să vă bucuraţi de ce veţi găsi acolo (la… lontru, după cum s-a zis cu noi şi cu alţii). Din halda de râs care vă aşteaptă, de(s)conspirăm doar că „Ambalajul conţine un flacon care lipseşte…”, dar că seminţele de floare compensează totul. Şi dacă n-aţi murit prin sucombare, vă spunem că următoarele flacoane de uns pe suflet amărăştean, da’ cu simţ de hi, hi şi ha, ha! sunt pe masa de lucru a scriitorului şi vor apărea în farmaciile virtuale: Mediocritan şi Plagiatox.

Îngurgitaţi cu pre-cauţiune grijulie! După, plătiţi pe degeaba şi-i păcat că face riduri la paraşohaptanul levoreei garamaţe. Pe fund aflaţi ce şi cum cu codul de bare. Sus: termenul de garanţie.

Şi mai jos… de tot plânsu’.

Radu VIDA