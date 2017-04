Daniel Buda şi-a „formalizat” legitimitatea în fruntea PNL Cluj

Lauda de sine a Opoziţiei nu-i va mirosi bine Puterii

După desfăşurarea alegerilor din toate filialele clujene liberale, ieri, în cadrul şedinţei Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Cluj a sosit rândul organizaţiei judeţene să-şi aleagă preşedintele şi, respectiv, noul Birou Politic. Candidat unic în cadrul competiţiei, Daniel Buda a devenit preşedintele PNL Cluj, cu acte în regulă. Evenimentul a reunit peste 400 de delegaţi liberali din toate colţurile judeţului, în timp ce printre invitaţi s-au aflat numeroşi lideri de la nivel naţional, începând cu preşedintele interimar PNL, Raluca Turcan, alături de toţi aspiranţii la conducerea partidului – respectiv Cristian Buşoi, Ludovic Orban şi Cătălin Predoiu – şi continuând cu primarul Emil Boc, în calitatea sa de membru de drept al Biroului Politic Judeţean.

Prin urmare, pentru Daniel Buda – oricum candidat unic – aceste alegeri au fost o pură formalitate, acesta fiind ales în unanimitate de liberalii clujeni. „Filiala PNL Cluj a fost şi va rămâne una dintre cele mai importante forţe politice ale PNL la nivel naţional. Ne-am validat în timp ca o forţă politică cu victorii constante şi un adversar puternic pentru actuala Guvernare PSD prin muncă, responsabilitate şi respect faţă de cetăţeni. …Astăzi ne putem mândri că prin grija aleşilor judeţeni şi locali ai PNL Cluj, reuşim zilnic să ne ducem la bun sfârşit majoritatea promisiunilor asumate în faţa clujenilor”, a apreciat Daniel Buda în raportul său de activitate. Lăudând activitatea organizaţiei clujene, acesta a menţionat faptul că, în urma alegerilor locale, rezultatul PNL la nivel judeţean a fost 37,99%, poziţionând astfel organizaţia în primele trei de la nivel naţional.

În ceea ce priveşte programul „noului” preşedinte liberal clujean, „obiectivul politic principal al candidaturii la funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene Cluj a Partidului Naţional Liberal îl constituie consolidarea PNL ca principala forţă politică a judeţului Cluj, afirmarea Partidului Naţional Liberal ca principalul partid de dreapta care prin politicile sale să se constituie într-o alternativă viabilă la guvernarea socialistă, consolidarea parteneriatului la nivel naţional cu domnul Preşedinte al României astfel încât împreună să câştigăm alegerile europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare”, a precizat el, susţinând că performanţele electorale ale partidului au fost departe de dorinţe, „dar mai ales de ce am fi putut obţine” şi considerând că „avem obligaţia, în acest moment în care procesul de fuziune dintre cele două foste formaţiuni se finalizează, de a ne poziţiona cu privire la obiectivele de atins la următoarele procese electorale care ne aşteaptă. Până la alegerile europarlamentare, respectiv alegerile prezidenţiale din anul 2019, avem datoria de a recâştiga încrederea electoratului PNL”.

În continuare, discursul lui Buda, ca şi cele ale celorlalţi lideri liberali, s-au axat pe critici la adresa partidului de guvernare. „Din păcate, vedem astăzi un PSD care este mai mult decât distructiv şi nociv. Un PSD care ne amanetează viitorul copiilor noştri şi care a demonstrat că priorităţile lui sunt departe de ceea ce înseamnă binele cetăţeanului. Un partid care îşi votează noaptea imunităţi şi privilegii, un partid care a creat dificultăţi majore pentru România în spaţiul european şi international. PSD a demonstrat că nu poate fi un partener serios de dialog pentru instituţiile europene, un partener care să fie luat în seamă”, a afirmat Buda.

În ceea ce priveşte discursurile candidaţilor la preşedinţia partidului, cel mai plastic s-a dovedit cel a lui Ludovic Orban, acesta declarându-se convins că la viitoarele alegeri PNL va avea pregătită suliţa pentru a răpune ‘’balaurul roşu’’. „Pentru că astăzi este Sf. Gheorghe, am convingerea că PNL, la momentul viitoarelor alegeri, va avea lancea, suliţa pregătită pentru a răpune balaurul roşu. ‘’Eu cred în destinul PNL… Unul dintre motivele pentru care cred în PNL este că-i văd alături pe Emil Boc şi pe Marius Nicoară, care au fost, în 2012, protagoniştii unei bătălii neadevărate, epopei, şi împreună cred că au luat vreo 100.000 de voturi din vreo 114.00, adică aproape 90% din voturile clujenilor. Şi, când îi văd împreună şi într-o relaţie atât de armonioasă şi prietenească, am convingerea că în PNL această armonie şi înţelegere va deveni regulă’’’, a afirmat Orban. O altă idee, tot legată de PSD, a venit din partea lui Cătălin Predoiu, care le-a cerut liberalilor, nici mai mult nici mai puţin, decât să-şi declare afacerile pe care le au cu social-democraţii, sugerând că ar exista blaturi între aceştia şi liberali. „’Duplicitatea internă este văzută şi din exterior, ni se reproşează inconsecvenţa mesajului. Ba suntem de dreapta, ba de centru, ba de stânga. Mai trebuie ceva făcut în viitor, avem nevoie de mai mult deranj la adresa PSD, pentru că oamenii din afara partidului încă ne suspectează că avem o oarecare edulcoraţie faţă de ei. Eu aş cere să ne declarăm toţi liderii afacerile cu PSD, care sunt şi care au. Ar fi interesant”, a susţinut Predoiu.

De departe cel mai obiectiv a părut preşedintele interimar, Raluca Turcan, care a admis că liberalii nu au motive de critici la adresa PSD. „Din nefericire, la nivel naţional, deşi am avut rezultate foarte bune în unele locuri, PNL a fost praf. După acest praf de la alegerile parlamentare riscăm să nu înţelegem unde am greşit şi să repetăm erorile în unele locuri. …Dacă am fi ajuns la guvernare, cu acest partid care se zgâlţâie din toate încheieturile, credeţi oare, sincer, că PNL ar fi fost mai breaz la guvernare decât cei care sunt acum? Mi-e teamă că în unele locuri, nu. Şi asta pentru că am fost în trecut fără fermitate, fără consecvenţă, fără o direcţie egală asumată”, a recunoscut Turcan.

Cel mai „domestic” pretendent la şefia liberalilor a fost Cristian Buşoi, care a subliniat că oamenii sunt dezamăgiţi de politicieni. Totuşi, considerând că la nivel guvernamental investiţiile ar trebui să crească, în timp ce împrumuturile trebuie reduse, nici acesta nu s-a putut abţine să nu afirme că „guvernarea PSD e de-a-ndoaselea”.

