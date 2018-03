Daniel Buda cere deschiderea traficului auto pe autostrăzile finalizate

Articol scris in POLITICA

Liderul PNL Cluj, Daniel Buda avertizează că patru la sută din totalul kilometrilor de autostradă pe care îi are România până în acest moment sunt inaccesibili traficului din cauza unei birocraţii excesive. În acest context, liberalul îi cere ministrului Transporturilor, Lucian Şova să caute soluţii pentru înlăturarea condiţionalităţilor excesive şi să deschidă traficul auto pe aceste tronsoane de autostradă. Daniel Buda arată că unul dintre tronsoanele de autostradă finalizate dar care încă nu au fost date în exploatare se numără secţiunea de 29 de km dintre Sebeş şi Turda. “Aceasta s-a transformat într-un muzeu al neputinţei şi incompetenţei. De mai mult de trei luni de zile instituţiile statului nu vor să facă recepţia sub diverse pretexte. Astfel, 4% din totalul kilometrilor de autostradă pe care îi are România până în acest moment sunt inaccesibili traficului, din cauza unei birocraţii excesive de care se plânge nimeni altul decât ministrul Transporturilor din România. Domnule ministru Lucian Şova, exacerbarea condiţionalităţilor de care vă plângeţi e făcută chiar de către ministerul pe care se presupune că îl conduceţi. La dumneavostră este şi pixul, şi hârtia, precum şi decizia. Degeaba vă lamentaţi cu privire la blocajele legislative câtă vreme dumneavoastră sunteţi cel obligat de a iniţia modificarea hotărârii de guvern care vă împiedică să faceţi recepţii parţiale. Sunteţi cumva un ministru fără portofoliu şi putere de decizie? Vă opreşte cineva să înlăturaţi conditionalităţile excesive şi să daţi drumul la trafic fie şi cu limitare de viteză?”, spune liberalul. Daniel Buda arată că din cauză că tronsonul de autostradă de 29 km Turda-Aiud este închis, traficul rămâne înghesuit pe drumul naţional paralel (DN1), unde se înregistrează frecvent accidente rutiere grave. “Morţii de pe drumurile României o să vă bântuie, iar copiii rămaşi fără părinţi o să vă blesteme, domnule ministru! Aşa că, nu mai staţi cu mâinile în sân şi în şedinţe sterile, ci puneţi mâna şi faceţi ceea ce este necesar pentru şoselele din România!”, a punctat liberalul. Un alt tronson de autostradă finalizat şi care nu a fost deschis traficului este cel dintre Gilău şi Nădăşelu. Lucrările la acest tronson s-au finalizat anul trecut însă acesta nu poate fi dat în folosinţă din cauză că nu s-a reuşit până acum, construirea podului de peste Someş.

C.P.