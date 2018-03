Daniel Buda, atac dur la Liviu Dragnea

Liderul PNL Cluj, Daniel Buda susţine că Legea defăimării propusă de Liviu Dragnea nu urmăreşte altceva decât să ascundă sub preş degradarea morală şi instituţională a societăţii româneşti. Liberalul clujean arată că scăderea calităţii vieţii în România este dovedită de datele publicate de Institutul Naţional de Statistică. „Degradarea morală şi instituţională a societăţii româneşti se doreşte a fi ascunsă sub preş prin Legea Defăimării propusă de Liviu Dragnea. Anunţul public privind adoptarea unei legi care să vizeze antidefăimarea României, iniţiată de către Liviu Dragnea, acest Erdogan al României, reprezintă expresia dispreţului public faţă de realităţile din România consemnate, iată, astăzi, de către Institutul Naţional de Statistică. Rata inflaţiei a ajuns la 4,7%, cea mai mare din ultimii cinci ani, scăderea salariilor nete cu 5,5%, în condiţiile în care s-au făcut nenumărate promisiuni de creştere a salariilor, precum şi degradarea morală şi instituţională a României, toate acestea nu vor putea fi ascunse sub nicio formă de incompetenţa Guvernării PSD-ALDE”, susţine Daniel Buda.

Liderul PNL Cluj îl avertizează pe Liviu Dragnea să nu uite că în 1989 nici „măcar elicopterul nu i-a scăpat de furia celor pe care puterea comunistă i-a dorit muţi şi surzi”.

C.P.