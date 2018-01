Dan Barna: „USR este un partid care îşi propune să conteze în politica românească pe termen lung, ceea ce înseamnă că vom participa la toate ciclurile electorale cu candidaţi proprii”

Articol scris in EVENIMENT

• Liderul USR a spus că cea mai mare problemă a mediului de afaceri este relaţia cu statul… pentru că este ineficient, opac şi adesea incompetent. „Noi vrem să schimbăm asta”, a precizat Barna •

Prezent sâmbătă la Cluj-Napoca în vederea participării la o dezbatere cu oamenii de afaceri clujeni, dar şi pentru a se alătura protestatarilor din Cluj, preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), Dan Barna, a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă, că USR este, probabil, singurul partid din România care are printre membrii mai mulţi antreprenori şi manageri, decât aleşi sau demnitari şi funcţionari de stat, subliniind că cea mai mare problemă a antreprenorilor români este relaţia cu statul – pe care l-a catalogat ca fiind „ineficient, opac şi adesea incompetent”. „Am discutat despre Codul Fiscal, despre Legea Educaţiei, despre folosirea fondurilor publice pentru susţinerea antreprenoriatului, despre reducerea birocraţiei. De multe ori, administraţia publică din România este un impediment în calea oamenilor care vor să construiască ceva, în loc să fie un facilitator. Taxe, controale, avize, contribuţi, cozi la ghişee, amânări, formulare, iarăşi taxe şi iarăşi controale. Asta este cam ceea ce oferă administraţia publică antreprenorilor – incompetenţă, uneori rea-credinţă, alteori indolenţă, birocraţia excesivă şi lista poate continua… Realitatea este că cea mai mare problemă a antreprenorilor din România rămâne relaţia cu statul. Nu pentru că este prea mare sau prea mic, ci pentru că este ineficient, opac şi prea adesea incompetent. Noi vrem să schimbăm asta”, a precizat liderul USR la Cluj.

Potrivit acestuia, dezbaterea a fost un bun început pentru proiectul „USR e vocea ta”, prin care formaţiunea politică încearcă să afle problemele tuturor segmentelor sociale, dar şi soluţiile propuse pentru conturarea programului politic al USR în perspectiva următoarelor alegeri electorale. Referindu-se la acest subiect, Barna le-a spus jurnaliştilor clujeni că, cel mai probabil, formaţiunea pe care o reprezintă va avea candidat propriu la alegerile prezidenţiale, dar şi candidaţi proprii la toate ciclurile electorale, dezideratul USR fiind de a obţine patru-cinci mandate de europarlamentar la proximele alegeri. „Cel mai probabil vom avea un candidat la alegerile prezidenţiale de anul viitor, dar asta este o decizie pe care o vom lua în interiorul partidului. USR este un partid care îşi propune să conteze în politica românească pe termen lung, ceea ce înseamnă că vom participa la toate ciclurile electorale cu candidaţi proprii. Principiul de funcţionare al partidului este de a avea candidaţi la toate alegerile la care participă pentru a-şi consolida poziţia de partid semnificativ din politica românească, dar nu excludem nici posibilitatea unor negocieri”, a spus Barna, precizând că USR mizează pe mobilizarea electoratului nehotărât. „Faptul că, în continuare, PSD continuă să stea bine în sondajele de opinie ţine şi de educaţie şi ştim cum e educaţia în România. Mulţi oameni aleg neasumarea politică, neimplicarea civică. Pentru a genera schimbarea e nevoie de implicare politică. Noi suntem un partid cu mai puţin succes în zona rurală. Există zone cu electorat fundamentalist PSD, în care mesajul nostru va pătrunde greu, de aceea ne concentrăm pe mobilizarea electoratului nehotărât”, a precizat Barna.

Totodată, Dan Barna a amintit că USR susţine protestele împotriva Justiţiei, de atenţionare a PSD asupra faptului că scoate România din Europa cu fiecare nou gest. „USR susţine manifestările şi este alături de cetăţenii care au decis să manifesteze paşnic, pentru acest mesaj important pentru România. În momentul în care omorâm statul de drept, de fapt omorâm viitorul nostru ca ţară în UE. Nu este nici un echivoc, PSD urmăreşte subjugarea justiţiei, a dovedit timp de un an că singurul obiectiv real este miza lui Liviu Dragnea de a subordona justiţia, de a o transforma într-un serviciu de casă al PSD. Este nevoie de o reacţie fermă, care să susţină oamenii, mişcarea civică”, a subliniat liderul USR.

De asemenea, chestionat de ziarişii clujeni prezenţi la conferinţa de presă, Barna a afirmat că USR susţine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, dar cu un amendament. „Nu putem transforma Casa Regală în instituţie publică dependentă de bunul plac al guvernelor privind bugetarea ei. Nu putem face din Casa Regală un fel de OPC sau APIA, e de neconceput s-o finanţăm ca instituţie publică pentru că şi-ar pierde credibilitatea”, a punctat Barna.

Totodată, liderul USR a precizat că formaţiunea pe care o reprezintă va continua colaborarea cu Dacian Cioloş, respectiv cu partidul pe care acesta a anunţat că intenţionează să-l înfiinţeze. „În acest moment colaborăm cu Dacian Cioloş pe proiecte concrete, avem discuţii regulate. Dacă se va materializa proiectul partidului său, vom colabora bine sau foarte bine, dar acum prioritatea noastră o reprezintă consolidarea şi dezvoltarea filialelor în teritoriu, extinderea, atragerea de noi membri, de personalităţi cu competenţe”, a conchis Dan Barna.

Adriana STUPAR