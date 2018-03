Dacian Cioloş anunţă că îşi face partid politic

Articol scris in EVENIMENT

Fostul premier al României, Dacian Cioloş, a declarat miercuri seara la Cluj-Napoca, unde a luat parte la o dezbatere organizată de filiala locală a Platformei România 100, că în următoarele două săptămâni va depune dosarul la Tribunalul Bucureşti pentru înscrierea unui partid politic. Cioloş nu a spus cum se va numi viitoarea organizaţie politică, precizând doar că aceasta va participa la alegerile europarlamentare. De asemenea, fostul premier a menţionat că Platforma România 100 va continua să-şi desfăşoare activitatea în sfera civică.

„Prea mult ne-am plâns şi ne plângem de faptul că lucrurile nu merg bine. Ne plângem în general de ce fac alţii. Cred că am ajuns într-un punct în care e momentul să spunem că am fost destul împotriva a ceva.

Acesta a fost factorul care a mobilizat societatea civilă din România şi foarte bine când ştim să spunem cu ce nu am fost de acord. Prima condiţie pentru a corecta ceva ce nu merge este să conştientizezi ceva ce nu merge. Cred că în societatea românească e o parte care şi-a asumat acest rol în ultimul an şi s-au văzut rezultatele. Cred că a venit momentul ca partea aceasta din societate nu doar să spună cu ce nu e de acord ci să ne asumăm şi partea asta de construcţie şi să trecem dincolo de a avea aşteptări. Dacă avem aşteptări, avem de la cineva. şi cred că e momentul să punem în faţă energia construcţiei, care ne permite să găsim idei şi să ne asumăm atitudini. Politica nu înseamnă să ne conducă cineva ci să ne alegem noi cum vrem să fim conduşi. (…) Am început cu Platforma România 100 ca o mişcare civică, vom continua cu o mişcare politică. În următoarele zile, o săptămână, maximum două, vom depune dosarul de înscriere a unui viitor partid, care îşi propune să ducă energia asta şi în mediul politic. Lucrurile vor rămâne mai departe legate, platforma va rămâne mişcare civică, şi va avea rolul de a prelua energia din platformă şi să o structureze într-un proiect politic care trebuie să fie serios şi credibil”, a declarat Dacian Cioloş. El a menţionat că în opinia sa a face politică trebuie să devină un intermezzo în activitatea profesională şi nicidecum o profesie. Dezbaterea publică cu tema „Educaţie – Dezvoltare – Tradiţii multiculturale – Civilitate” a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, la eveniment luând parte fostul ministrul al Muncii, Dragoş Pâslaru, Mirabela Amarandei şi conferenţiarul universitar dr. Valentin Naumescu, responsabil cu politica externă în cadrul Platformei România 100 şi coordonator al filialei locale a acestei mişcări civice.

C.P.