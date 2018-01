Cursanţii secţiei Canto Popular Gherla au ieşit din nou la rampă

În ultimii ani deja ne-am obişnuit cu tradiţionalele spectacole susţinute de cursanţii Secţiei Canto Popular Gherla aparţinând Şcolii Populare de Artă „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca. Aşa s-a întâmplat şi cu ocazia manifestărilor cultural-artistice organizate la Gherla de Ziua Unirii Principatelor Române.

Sala Casei Municipale de Cultură Gherla s-a umplut din nou până la refuz, semn al aprecierii de care se bucură talentaţii interpreţi de muzică populară. Reprezentaţia a debutat cu evoluţia celor șapte copii, membri ai minitarafului „Ardealul”, condus de cunoscutul instrumentist şi dirijor Emil Mihaiu, care au dat dovadă de o mare măiestrie artistică, micii violonişti interepretând trei piese folclorice. Au urmat cursanţii Ovidiu Varian, Petru Ţentian, Bogdan Găbudean, Delia Iuşan, Paula Avramuţ, Maria Leoca, Alexandra Moldovan, Livia Moholea, Alin Pădurean, Cecilia Coloji, Ovidiu Stan, Milena Bantiş şi Alisa Ciotlăuş, care au susţinut un program folcloric mult apreciat de publicul aflat în sală. De fapt, cu toţii au dat o probă practică a cunoştinţelor dobândite în cadrul lecţiilor din ultima perioadă, ei prezentându-se în faţa spectatorilor (deveniţi şi ei examinatori), ultima dată, cu ocazia sărbătorilor de la sfârşitul anului trecut. În preajma sărbătorilor de Paşte, cursanţii gherleni vor urca din nou pe scenă, cu un spectacol de pricesne.

Cursul Canto Popular de la Gherla este condus şi coordonat de apreciatul interpret de muzică populară, Ioan Dordoi, iar corepetitor este Emil Mihaiu. Municipiul Gherla nu are o Şcoală de Muzică, dar există acest curs, care funcţionează perfect şi care an de an produce talente. O iniţiativă valoroasă a Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda”, cu prezenţă activă în viaţa culturală a urbei.

SZ.Cs.