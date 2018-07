Curs internaţional de inginerie medicală

Dorința de inovație și pasiunea pentru inginerie medicală unește, în perioada 9-18 iulie, 23 de studenți din 16 țări în cadrul cursului de vară organizat de BEST Cluj-Napoca, în colaborare cu Universitatea Tehnică, eveniment intitulat “Creating the HealthTech of Tomorrow”.

În cadrul acestui curs, participanții vor învăța despre tehnologia folosită în domeniul medical și despre pașii necesari în vederea creării unui aparat medical. Participanții la curs vor avea parte de vizite la companii, centre de cercetare, linii de producție, studii de caz dar și de experiențe unice alături de alți studenți din diferite colțuri ale Europei.

Evenimentul va începe luni, 9 iulie, cu deschiderea oficială a cursului ce va avea loc într-una dintre sălile Universității Tehnice, zi în care se vor stabili temele proiectelor și împărțirea echipelor. Participanții vor avea parte de un training de Teamwork, menit să îi ajute pe parcursul activităților academice, precum și de activități de cunoaștere, care au ca scop formarea legăturilor și facilitarea comunicării între participanți și voluntarii organizației. În zilele următoare vor avea loc atât cursuri, cât și activități sociale – una dintre acestea fiind o “zi românească”, în cadrul căreia studenţii vor avea oportunitatea de a învăța cuvinte de bază din limba română și de a gusta preparate din bucătăria românească tradițională. Pentru a oferi o perspectivă completă a ceea ce se întâmplă în domeniu, pe lângă orele de curs și laborator, participanții vor face vizite la companii din zona Clujului. În weekendul 14-15 iulie va avea loc o activitate în aer liber, unde participanții vor putea să cunoască împrejurimile orașului.

Grupul local BEST Cluj-Napoca este format din voluntari din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, scopul organizației fiind de a promova diversitatea și de a ajuta studenții europeni de profil tehnic să dobândească o gândire internațională, prin înțelegerea mai bună a culturilor europene. BEST susține cursuri de sezon în toată Europa, de patru ori pe an – iarna, primăvara, vara şi toamnă, iar mediul internațional îi ajută pe studenţi să înțeleagă diversitatea culturală și să își depășească limitele.