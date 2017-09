Curge berea la Festivalul de Toamnă al Economiei Germane Herbstfest 2017

Festivalul de Toamnă al Economiei Germane Herbstfest 2017, ajuns la a şasea ediţie, va începe vineri, 29 septembrie, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca. Oktoberfest-ul din acest an se va desfăşura pe parcursul a trei zile, de vineri până duminică inclusiv, timp în care clujenii vor avea parte de concerte live, concursuri, vor putea admira ţinute la show-uri de modă, vor putea urmări dansuri tradiţionale săseşti, precum şi demonstraţii de dresaj canin. Organizatorul evenimentului, Florin Sabou a declarat că spre deosebire de ediţiile precedente, festivalul din acest an este mult mai variat, un accent important urmând să fie pus de data aceasta pe promovarea tradiţiilor germane şi pe generarea unui dialog între România şi Germania pe componente de interes comun pentru cele două ţări. Totodată, o altă componentă a festivalului o constituie dezbaterile tematice. Astfel, sub umbrela Zilelor Clujului German, în Aula Magna a Universităţii ‘’Babeş-Bolyai’’ va avea loc, vineri, începând cu ora 14,30, dezbaterea ‘’Zece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană’’. La eveniment sunt aşteptaţi să participe primarul Emil Boc, ES Cord Meier Klodt, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, prof. univ. dr. Vasile Puşcaş, fost negociator al României cu Uniunea Europeană, europarlamentarul Daniel Buda şi reprezentanţi ai mediului de afaceri german. De asemenea, în cursul zilei de sâmbătă, tot în Aula Magna, este programată dezbaterea ‘’Investiţiile în învăţământ-baza dezvoltării economice’’, la care vor participa, printre alţii, managerul general Robert Bosch, Jurgen Ruprecht, profesori universitari din Stuttgart şi reprezentanţi ai învăţământului universitar din Cluj-Napoca.

O altă dezbatere este programată începând cu ora 15 şi are ca temă ‘’Puterea economică germană şi influenţa acesteia asupra structurii economie româneşti’’. Printre cei invitaţi să vorbească pe marginea acestui subiect se numără fostul premier Dacian Cioloş, ambasadorul României la Berlin, Emil Hurezeanu, Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj şi Daniel Metz, CEO NTT Data România. Evenimentul, organizat cu sprijinul NTT DATA România, îşi propune să arate ce poate învăţa România din modelul economic german.

Prezent la conferinţa de presă organizată cu ocazia prezentării ediţiei a VI-a a Festivalui de Toamnă al Economiei Germane, Daniel Metz a ţinut să arate că în cadru discuţiilor de sâmbătă una dintre temele abordate va fi legată de impactul economiei germane asupra economiei româneşti. ‘‘Vom încerca să vedem ce a contribuit la renaşterea economiei româneşti după Revoluţie. Ştim foarte bine că după 1989 economia României s-a prăbuşit însă pas cu pas aceasta s-a refăcut prin investiţiile făcute aici de fabricile de componente auto germane. Noi sprijinim dezbaterea de sâmbătă, deoarece vedem prin acest demers un cadru de încurajare a dialogului între cultură, între economie şi administraţia locală. Cred că astfel de schimburi de idei sunt întodeauna bine venite’’, a spus Metz.

Pe întreaga durată a festivalului, în Piaţa Unirii va fi amenajat un colţ al copiilor: un Kids Zone powered by Happy Color, un zid de pictură oferit de MaPk, un atelier de confecţionat lampioane şi învăţat cântecele în germană pentru Laternenfest – Sarbatoarea Lampioanelor oferit de Scena Urbană, şi multe alte surprize. Copiii vor avea parte atât de activităţi educative şi culturale, cât şi de activităţi distractive şi interactive: ateliere de îndemânare, creaţie şi improvizaţie, concursuri, spectacole de teatru, demonstraţii de dresaj canin.

Deschiderea oficială a Festivalului Herbsfest va avea loc vineri, 29 septembrie, de la ora 18.00, cu deja obişnuitul moment în care primarul municipiului Clujul-Napoca, Emil Boc, va da cep butoiului ”oficial” de bere.

Organizatorii susţin că pentru ediţia din acest an a Herbstfest, berea a fost adusă special din Germania, din zona Stuttgart. ‘’Am reuşit să aducem berea Oktoberfest-ului, special făcută pentru acest festival şi care se va servi la halbe de un litru’’, au spus organizatorii, care speră la un consum de 40 de hectolitri de bere.

Cosmin PURIŞ