Curăţenie generală de primăvară în comuna Jucu

Sâmbătă, 6 aprilie, Primăria comunei Jucu organizează o mare acţiune de înfrumuseţare şi bună gospodărire a celor cinci sate componente.

Aşa cum se întâmplă în fiecare an, la începutul primăverii, sub coordonarea directă a edililor are loc această importantă activitate gospodărească, la care participă cetăţenii localităţilor rurale din zonă, dar şi elevii Şcolii Gimnaziale din Jucu de Sus, însoţiţi de părinţi. Cu această ocazie va fi adunat gunoiul de pe marginea drumurilor şi vor fi curăţate şanţurile. De asemenea, vor fi reamenajate zonele verzi, unde în curând vor fi plantate flori. Primăria asigură sacii necesari pentru colectarea deşeurilor şi unelte de muncă. Primarul comunei Jucu, Valentin-Dorel Pojar, va conduce lucrările de înfrumuseţare din acest weekend în satele Jucu de Sus, Jucu de Mijloc şi Jucu Herghelie, iar viceprimarul Mihai Cocoşi va coordona acţiunea din localităţile Vişea şi Gădălin. Vor fi asigurate şi mijloacele de transport necesare pentru preluarea gunoiului şi a resturilor vegetale.

Începând cu data de 5 aprilie, primarul comunei Jucu organizează întâlniri cu cetăţenii, pentru a se informa asupra problemelor cu care aceştia se confruntă şi pentru a primi sugestii şi propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţii administraţiei publice locale. Cu această ocazie edilul va prezenta locuitorilor comunei stadiul de realizare a investiţiilor în curs, precum şi programul de realizare a noilor obiective finanţate din bugetul local pe acest an.

În perioada 5 – 21 aprilie se vor desfăşura nu mai puţin de nouă întâlniri în diferite puncte ale celor cinci sate componente ale comunei Jucu, la care alături de primarul Valentin-Dorel Pojar participă viceprimarul Mihai Cocoşi şi consilierul primarului, Aurel Marc. Prima întâlnire va avea loc vineri, 5 aprilie, la ora 18:00, în zona blocurilor de locuinţe din Jucu Herghelie, după care sâmbătă, 6 aprilie, la ora 18:00, primarul va fi prezent la Jucu de Mijloc, zona Panemar.

SZ.Cs.