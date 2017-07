Cum s-a rotunjit averea deputaţilor clujeni după preluarea mandatului

Reprezentanţii clujeni în Camera Deputaţilor au depus şi ei noile declaraţii de avere, potrivit legislaţiei în vigoare. Din actele depuse la Parlament, reiese că primele şase luni de mandat le-a adus bunăstare unora dintre deputaţii clujeni, în timp ce alţii au cam aceeaşi avere ca anul trecut. Făclia vă prezintă astăzi cum a evoluat averea deputaţilor clujeni de la preluarea mandatului.

Liberalul Adrian Oros a fost ales deputat din partea PNL, fiind la al doilea mandat în Parlamentul României. Oros este conferenţiar al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) şi vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari din România. Potrivit declaraţiei de avere, liberalul deţinea la preluarea mandatului două terenuri, unul de 1700 mp, altul de 4100 mp, ambele cumpărate, un apartament în Cluj-Napoca, de 72 mp, o casă de 280 mp, două autoturisme Volkswagen şi un autoturism BMW. Veniturile familiei Oros constau în 78.882 lei obţinuţi anual de la USAMV, 59.400 de la Camera Deputaţilor, 25.622 lei venitul anual al soţiei, de la un laborator de tehnică dentară, şi alţi 9000 lei pe care deputatul îi primeşte anual de la Colegiul Medicilor Veterinari Cluj.

În declaraţia de avere a deputatului mai figura un cont de 15.108 lei şi altul de 12.740 lei. De precizat este faptul că la începutul mandatului din 2012, Oros avea o datorie bancară de 100.000 euro, care însă în declaraţia de avere din decembrie 2016 nu se mai regăsea. În declaraţia de avere depusă în luna iunie a.c. nu apar schimbări la capitolul bunuri imobile şi mobile. Apar însă modificări la capitolul active financiare, plasamente şi venituri. Astfel, Oros a consemnat un cont de 5000 de euro şi unul de 3000 lei. Tootdată, deputatul a mai contribuit cu 62 de mii de lei la campania electorală a PNL. Cât priveşte veniturile, Oros a consemnat 64.812 lei de la Camera Deputaţilor, 82.967 lei de la USAMV, 9.000 de lei de la Colegiul Medicilor Veterinari şi 44.585 lei de la Autoritatea Electorală Permanentă, sumă restituită ca urmare a finanţării campaniei electorale. Soţia parlamentarului liberal, Maria Oros câştigă 18.363 lei din activitatea desfăşurată la un cabinet de tehnică dentară.

Un alt deputat clujean este Florin Stamatian, ales pe listele PNL. În decembrie, Stamatian avea un teren de 1000 de mp şi o casă de 400 de mp în Cluj-Napoca, două autoturisme – un Peugeot 206 şi un BMW X3, tablouri şi icoane de 20.000 de euro şi bijuterii de 22 de mii de euro. La capitolul conturi şi depozite bancare, Stamatian figura cu 132.250 euro. De asemenea, medicul a acordat unei persoane fizice un împrumut de 100.000 euro şi a cumpărat titluri de stat de 314 mii de dolari. Veniturile familiei Stamatian constau anul trecut în 146.714 lei obţinuţi anual de la UMF Cluj, 38.286 lei de la Spitalul Clinic Judeţean Cluj, 19.200 lei de la Academia de Ştiinţe Medicale şi 70.000 lei de la trei societăţi pe care Stamatian le administrează. Soţia liberalului are o pensie anuală de 33 de mii de lei. În declaraţia de avere mai erau consemnate dividende de 179.000 lei.

În noua declaraţie de avere depusă în luna iunie nu sunt schimbări la capitolul bunuri imobile şi mobile. Apar în schimb mai multe depozite: 33.000 lei, 15700 USD, 114.300 lei, 25.900 lei şi 4800 lei. De asemenea, apare un împrumut acordat de Stamatian unei persoane fizice şi titluri de stat de 400.000 USD. La capitolul venituri, Stamatian a câştigat 130.200 lei de la UMF Cluj-Napoca, 60.000 lei de la Spitalul Clinic Judeţean Cluj, 2.161 lei de la Camera Deputaţilor, 19.200 de la Academia de Ştiinţe Medicale, 7600 de la SC Cluj Arena SA, 12.000 dobânzi din titluri de stat şi 203.000 lei din dividende. Soţia lui Florin Stamatian a câştigat 50.000 lei de la două firme la care deţine calitatea de administrator şi alţi 36.000 lei reprezentând pensia.

Liberalul Sorin Moldovan, aflat la primul mandat de deputat, deţine un apartament de 117 mp în Bucureşti, dobândit în 2014 prin cumpărare. În noua declaraţie de avere, Moldovan a declarat ceasuri în valoare de 10.000 euro şi un împrumut de 65.000 lei contractat în 2016 şi pe care trebuie să-l restituie în acest an. Veniturile lui Sorin Moldovan constau în salariul de 47.431 lei şi alţi 11.967 lei pe care i-a obţinut în urma unor prestări servicii către Parlamentul European. De la Parlamentul României a încasat 2.161 lei. Totodată, Moldovan a încasat 45.304 de la Autoritatea Electorală Permanentă.

Declaraţia de avere a deputatului Horia Nasra, preşedinte al PSD Cluj, este goală la toate rubricile, cu excepţia capitolului venituri unde s-a consemnat suma de 2.573 lei reprezentând indemnizaţia de parlamentar şi suma de 2.946 lei reprezentând indemnizaţia de consilier local de anul trecut.

Cristina Burciu aleasă deputat pe listele PSD declara la preluarea mandatului un autoturism Hyundai fabricat în 2012, un credit de 40.000 euro contractat în 2013 şi unul de 33.000 euro contractat ăn 2014. Veniturile social democratei constau în 45.000 de euro obţinuţi de la Compania de Apă Arieş, unde Burciu a deţinut funcţia de director general interimar. În declaraţia de avere din iunie apar două credite, unul de 28.000 lei şi altul de 39.000 lei. La capitolul venituri, Burciu a consemnat 70.800 lei de la Compania de Apă Arieş şi 2.000 lei indemnizaţia de parlamentar.

Cornel Itu a obţinut al treilea mandat de deputat din partea PSD. Potrivit declaraţiei de avere, Itu declara în decembrie anul trecut un teren de 934 mp la Dej, o casă de 300 mp în aceeaşi localitate, un BMW din 2006, o Dacia Duster din 2014, depozite de aproximativ 37 de mii de euro şi investiţii de aproximativ 110 de mii de euro la două societăţi comerciale. În ultimul an, potrivit declaraţiei de avere, Itu a câştigat 60.126 lei de la Parlament, 32.000 din dividende şi 7.217 lei din vânzarea unei case de vacanţă în judeţul Bistriţa-Năsăud. Soţia acestuia a avut un venit de 78.783 lei de la Direcţia de Finanţe Cluj-Napoca.

Cât priveşte evoluţia averii lui Itu de la preluarea mandatului şi până acum, nu am putut stabili acest lucru deoarece încă nu a fost publicată noua declaraţie de avere pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor.

Emanuel Ungureanu ales deputat pe listele USR deţinea la preluarea mandatului un teren de 944 mp în Cluj-Napoca, un apartament de 74,5 mp în Cluj-Napoca şi un autoturism Volkswagen din 2012. Ungureanu a mai declarat că a câştigat anual 10.124 lei de la Liceul Teologic Adventist, unde este profesor, 6.000 lei din activitatea publicistică şi 250 lei din activităţi comerciale. Soţia acestuia, Loredana Ungureanu a încasat 27.471 lei de la UBB, 31.477 lei de la UMF şi 1476 lei de la un cabinet medical privat.

Din ultima declaraţie de avere reiese că Emanuel Ungureanu deţine în continuare terenul de 944 mp şi apartamentul de 74,5 mp. Totodată se mai arată că a vândut un apartament contra sumei de 65.000 de euro. La capitolul active financiare apare un depozit de 13.000 lei şi un altul de 64.494 lei. Ca noutate este şi creditul de 127.906 lei contractat de Ungureanu în noiembrie anul trecut. În privinţa veniturilor, Ungureanu a consemnat 10.124 lei de la Liceul Adventist, 2.161 lei indemnizaţia de la Camera Deputaţilor, 6.000 de lei de la o firmă de presă şi 250 de lei de la o societate comercială. Veniturile soţiei sunt tot cele consemnate în declaraţia de avere din decembrie anul trecut.

Deputatul Adrian Dohotaru nu figurează cu bunuri mobile sau imobile şi nici cu active financiare sau datorii. Veniturile acestuia constau în 2.150 lei reprezentând indemnizaţia de deputat 14.300 lei din activitatea de cercetare de la UBB, 2.400 lei de la o fundaţie, 5.000 de lei de la Biroului parlamentar al fostei deputate Aurelia Cristea, 3.000 lei de la Fundaţia ALT ART şi 4000 lei de la TVR Cluj. Soţia acestuia a încasat 16.000 reprezentând indemnizaţia de creştere a copilului.

Liderul UDMR Cluj, Csoma Botond are o casă de 190 mp şi un teren de 500 mp în Cluj-Napoca, o rulotă fabricată în 1980 şi un depozit de 6700 lei. În noua declaraţie de avere, Csoma Botond a consmenat un depozit de 53.626 lei la o bancă şi 30.000 lei contribuţie la campanie electorală a UDMR, care însă i-au fost restituiţi ulterior de la Autoritatea Electorală. Veniturile lui Csoma Botond constau în 28.083 de la o fundaţie, 2573 lei de la Camera Deputaţilor şi 6.788 de la Univers T şi încă 6.788 reprezentând idemnizaţia de consilier local primită anul trecut.

Deputatul ALDE Steluţa Cătăniciu deţine un teren de 1000 mp în Valea Fânaţelor, unul de 262 mp în Floreşti şi două în Sălicea, unul de 3900 mp şi altul de 2000 mp.

Mai figurează cu opt apartamente în Floreşti şi două în Cluj-Napoca. La capitolul bunuri mobile, Cătăniciu a trecut două maşini Mercedes. Totodată, în declaraţia de avere e consemnat un depozit de 10.500 euro. Veniturile deputatei ALDE constau în 100.542 lei reprezentând indemnizaţia de la Parlament şi 19.500 euro reprezentând rate încasate în urma vânzării unui apartament în Floreşti. Soţul Steluţei Cătăniciu a încasat 58.228 lei de la CNADNR.

