Cum crede eurodeputatul Cristian Buşoi că poate fi vindecat sistemul de sănătate din România

Europarlamentarul liberal Cristian Buşoi şi-a lansat, vineri la Cluj-Napoca, volumul ‘’Cum vindecăm sistemul de sănătate din România“. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, printre participanţi numărându-se deputatul Florin Stamatian, primarul Emil Boc, liderul PNL Cluj, eurodeputatul Daniel Buda, fostul ministru al Sănătăţii, Patriciu Achimaş Cadariu, deputatul Adrian Oros, senatorul Marius Nicoară şi numeroşi reprezentanţi ai vieţii medicale clujene.

Cartea conţine 5 capitole, începând cu un istoric al reformei în sănătate după 1989 şi terminând cu politicile europene în domeniu, precum şi comparaţii cu sisteme de sănătate din alte ţări europene şi americane.

În cadrul evenimentului, Cristian Buşoi a avertizat că sistemul de sănătate din România produce o nemulţumire generală. ‘’Sper ca această carte să vi se pară instructivă, interesantă şi să poată fi punct de pornire pentru ca, în primul rând, să găsim soluţii mai bune pentru sistemul de sănătate din România. (…) Dacă ar fi să ne uităm la sistemul de sănătate de astăzi, din România, e un sistem care produce o nemulţumire generală”, a afirmat Cristian Buşoi. Potrivit acestuia, pacienţii sunt nemulţumiţi, pentru că, deşi plătesc asigurări de sănătate şi teoretic ar trebui să aibă acces la serviciile medicale, “îşi dau seama că lucrurile nu stau chiar aşa” , sunt nemulţumiţi de modul cum e organizat sistemul de sănătate, de faptul că “trebuie să plătească din propriul buzunar” anumite servicii, “sunt nemulţumiţi că nu au acces, cei din mediul rural şi din urbanul mic, la servicii de sănătate de calitate”. El a mai spus că şi medicii “sunt extrem de nemulţumiţi” de nivelul de salarizare şi de modul cum sunt valorizaţi şi respectaţi de societate.

Ca soluţii, Buşoi a propus ca Sănătatea să beneficieze de şase la sută din PIB iar aceste creşteri să fie duse către veniturile medicilor şi investiţii în infrastructură. ‘’Vin dintr-un partid care promovează principiile dreptei dar, după modelul european, sistemul de sănătate trebuie să rămână guvernat de principiul solidarităţii. Sistemul trebuie să-şi crească nivelul de calitate şi gradul de informatizare pentru o mai mare transparenţă şi alocare a resurselor. Cred că trebuie un mai bun traseu de medicină primară, secundară terţiară pentru că spitalele sunt supraaglomerate cu cazuri care se pot rezolva la nivelul medicinii de familie. Cred că pe termen scurt trebui să gândim un sistem mixt care să păstreze obligativitatea unei contribuţii de sănătate, dar să aducem în plus şi operatorii privaţi şi sistemul de asigurări private de sănătate după modelul francez. Nu cred că putem avea performanţe dacă nu creştem finanţarea. Dacă de la patru la sută din PIB, cât e în prezent, am ajunge la şase la sută înseamnă atunci că lucrurile s-ar îmbunătăţi. Această creştere ar trebui dusă către veniturile medicilor, către investiţii în sistemul de sănătate’’, a precizat liberalul.

În opinia eurodeputatului Cristian Buşoi, garantul unei reforme substanţiale şi de lungă durată în sănătate trebuie să fie preşedintele României şi instituţia prezidenţială.

La rândul său, primarul Emil Boc a spus că sistemul de sănătate şi cel administrativ sunt cele mai puţin reformate. “Sistemul de sănătate din România este, probabil, alături de cel administrativ, cel mai puţin reformat. În plan administrativ lucrăm încă după Legea administraţiei publice locale din vremea lui Ceauşescu, 1969, Legea organizării administrativ-teritoriale (…). Alături de acest sector, consider că cel din sănătate este, paradoxal, cel mai mult modificat, dar cel mai puţin reformat”, a subliniat primarul Emil Boc.

Edilul a spus ”nu trebuie reinventată apa caldă în domeniul sănătă?ii” ?i că trebuie doar găsit un sistem asumat dincolo de ciclurile electorale.

