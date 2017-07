Cui şi… cum ne adresăm?

Articol scris in EDITORIAL

Evident că preşedintele Statelor Unite ale Americii nu este un exemplul de urmat. În mai nimic! Doar că, pata asta de culoare… galbenă, dădea şi dă oarecum bine, mai ales că trezeşte la viaţă imbecilitatea evropeană în ceea ce priveşte ocupaţia imigranţilor din ţările dezvoltate.

Că n-a fost înţeles…

Dar e mereu huiduit când calcă în picioare elementarele reguli ale politeţii şi, mai ales, când aroganţa-i nemăsurată jigneşte. Bădăran cum e, s-a dat la doamna Akie Abe, soţia premierului Japoniei. Cum că nu ştie engleză! Şi că a trebuit să petreacă câteva ore „ciudate” alături de această doamnă, pentru că la anume protocol a nimerit lângă dânsa.

Nu sunt intimul doamnei Abe şi cu atât mai puţin avocatul domniei sale. Nici nu are nevoie de aşa ceva. Şi, în context, nici nu are importanţă dacă ştie sau nu engleza. Limba lui Trump se învârte numai în această… limită şi, zău, ar fi putut şi el să fie mai studios prin clasele primare. Dar nu despre asta e vorba. Ci de vorba butadei: fiecare ţigan (unii zic: pasăre) pe limba lui/ei piere. Trump nu vrea să accepte că americanii sunt mari şi tari, dar că asta nu înseamnă că restul lumii se constituie într-un conglomerat de sclavi, gata să se prosterneze pentru a obţine bunăvoinţa stăpânului.

Nu-i chiar aşa.

Despre japonezi se spune că nu au fost făcuţi de… extratereştrii care ne-au bibilit pe noi, europenii. Despre americani… nu se spune nimic. Că la capitolul istorie nu stau nicicum. Şi să faci pe nebunul doar pentru că eşti mare şi tare şi ţi-ai tras două bombe nucleare în plus… Pe care le-ai aruncat în capul aliaţilor de astăzi… E mojicie!

Mă rog: dar ce ne facem cu ai noştri?

Românaşii ştiu (sau se fac că ştiu) engleză. Şi – vorba bancului cu miliţieni – la ce le foloseşte? Din milioanele de exemple, frizând linsa cea mai greţoasă am cules/ales una: pe o maşină scria: Termopane – doors & windows. Termopane mai treacă, dar nu se putea… merge cu: uşi şi geamuri? Vestitul Gheo, la volan, venea din Răscăcaţii de Jos şi gonea spre Ciumăfaţa de Sus. Să pună uşi! Şi geamuri! Că nu-i respectă pe cei care dau un ban pentru serviciile de montaj, pot să înţeleg. Că omul e doar un vânător de bani care ia de-a gata termopanele şi pentru că le face loc într-un toc (de uşă sau fereastră) – pot să fiu de acord. Mă gândesc însă că ar trebui să existe un minimum de pragmatism. Instinctiv. Cui se adresează acest „meseriaş!? E aşa o mare înghesuială de englezi şi americani pe meleag care nu mai pot fără geamurile şi uşile lui?

Mă îndoiesc.

Şi, ca să nu rămân aşa, echer la 90 de grade, vă spun că şi Gheo şi Donald apar în faţa majorităţii semenilor ca nişte… 垃圾. Sau mai bine 过去. Nu vi se pare paradă de cultură? Tocmai din acest motiv vrea să precizez că nici „gunoaie” , nici „scursurori” din mandarina… chinezească nu explică suficient cât de prost stă lumea asta cu comunicarea. Doar că pune o ştampilă nevinovată asupra celor care, nu-i aşa, nu ştiu să-şi respecte semenii. Indiferent dacă e preşedinte sau geamgiu.

Radu VIDA