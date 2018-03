Csoma (UDMR) despre comemorarea paşoptiştilor maghiari: „Sper că autorităţile nu vor căuta nod în papură”

Articol scris in POLITICA

Preşedintele UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, şi-a exprimat speranţa ca, pe 15 martie, maghiarii să poată comemora Revoluţia de la 1848 fără incidente. Amintind de incidentele de anul trecut, acesta ţinut să precizeze că Jandarmeria a pierdut în Justiţie toate cele patru procese, în favoarea participanţilor maghiari.

Potrivit liderului UDMR Cluj, Justiţia a dat câştig de cauză maghiarilor care au participat, în 2017, la Cluj-Napoca, la comemorarea Revoluţiei de la 1848, susţinând că, aşa zisul steag al Transilvaniei, «obiectul controverselor», nu este ilegal, ci e recunoscut de autorităţile române, fiind folosit de românii adunaţi, în 1918, la Alba Iulia – fapt recunoscut şi de instanţă, a subliniat Csoma. „Ca în fiecare an, în mod tradiţional organizăm această comemorare. Ne dorim ca această comemorare să se desfăşoare în condiţii bune, ne dorim ca incidentele de anul trecut, legate de steagul Transilvaniei să nu mai aibă loc. Sper că autorităţile vor aborda această comemorare într-o manieră responsabilă şi nu vor căuta nod în papură. Ştiţi foarte bine că anul trecut Jandarmeria a susţinut că folosirea steagului Transilvaniei este un fapt ilegal şi a susţinut că noi am solicitat Jandarmeriei ca ei să îndepărteze acele persoane din coloană care purtau steagul. Nu este adevărat, noi nu am solicitat aşa ceva. Au fost întocmite patru procese verbale de contravenţie care au fost atacate după aceea în Justiţie şi toate cele patru procese au fost câştigate”, a spus Csoma Botond, în cadrul unei conferinţe de presă – susţinută alături de viceprimarul UDMR, Olah Emeşe şi de preşedintele executiv al UDMR Cluj-Napoca, Czirmay Zoltan -, în care a afirmat că, în 1918, acest steag al Transilvaniei era recunoscut de autorităţi. „Steagul a fost folosit şi de români la Alba Iulia. Stema care figurează pe steagul Transilvaniei este şi pe steagul României şi nu înţeleg de ce ar fi un steag ilegal. Nu am văzut un text de lege care să spună că steagul Transilvaniei ar fi ilegal. Şi până la urmă şi autorităţile, şi instanţa a recunoscut acest fapt. Nu cred că am putea interpreta steagul Transilvaniei ca fiind antiromânesc atât timp cât românii au folosit acest steag în 1918″, a explicat liderul UDMR Cluj.

În contextul evenimentului ce se va desfăşura în acest an, pe 15 martie, pentru a preîntâmpina eventuale situaţii neplăcute, Csoma a precizat că s-a întâlnit deja cu şefii Jandarmeriei clujene. „M-am şi întâlnit anul acesta cu reprezentanţii Jandarmeriei Române şi i-am rugat să nu caute nod în papură şi să evităm tensiunile legate de această comemorare. Am menţionat şi faptul că am câştigat aceste procese, m-au felicitat în acest sens şi sper ca anul acesta vom avea o comemorare lipsită de asemenea incidente”, a subliniat deputatul Uniunii.

Totodată, viceprimarul UDMR, Olah Emese, a arătat că municipalitatea a autorizat desfăşurarea evenimentelor comemorative din 15 martie 2018, precizând că, în acest an, marşul maghiarilor se va desfăşura pe un nou traseu. „Vă pot spune că din partea autorităţii locale nu a existat nicio problemă în ceea ce priveşte avizarea acestui eveniment, respectiv a rutei stabilite, care de data asta va fi una nouă, având în vedere că anul trecut a fost implementat proiectul Primăriei Cluj-Napoca privind stabilirea unei părţi din carosabil destinate transportului public. Potrivit viceprimarului, marşul va începe la Institutul Teologic Protestant, trecând prin Piaţa Avram Iancu, Bulevardul Eroilor, Piaţa Unirii, strada Universităţii şi strada Avram Iancu. „Eu salut ideea organizatorilor de a veni cu o nouă propunere în ceea ce priveşte ruta, pentru că eu apreciez că pe această rută vom putea asigura atât siguranţa celor care participă la marş, cât şi posibilitatea de a asigura o comoditate participanţilor în trafic cu ocazia acestor evenimente. Pentru că în asemenea condiţii, eu apreciez că nici măcar circulaţia nu va fi perturbată foarte mult, astfel că această nouă propunere este binevenită”, a spus Olah Emese.

Preşedintele executiv al UDMR Cluj-Napoca, Czirmay Zoltan, a precizat că, la manifestările comemorative din acest an, sunt aşteptate circa 1500-2000 de persoane.

Adriana STUPAR