Cristina Burciu explică beneficiile pe care le aduce legea offshore

Deputatul PSD de Cluj, Cristina Burciu consideră că adoptarea legii privind exploatarea petrolieră şi de hidrocarburi offshore va avea ca efect parcurgerea unor paşi consistenţi spre crearea independenţei energetice a României, precum şi dezvoltarea economică generală a ţării. ‘’România are acum un cadru legislativ naţional pragmatic, coerent, adecvat şi funcţional în ceea ce priveşte proiectele de exploatare petrolieră şi de hidrocarburi offshore, după ce Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a votat Proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. Este vorba despre un act normativ care reglementează asigurarea condiţiilor necesare realizării investiţiilor specifice pentru exploatarea descoperirilor recente de gaze naturale din Marea Neagră. De asemenea, legea permite continuarea, cu beneficii importante pentru statul român şi pentru cetăţeni, a exploatărilor existente în prezent, precum şi evaluarea şi prospectarea de noi resurse de hidrocarburi în perimetrele offshore din Marea Neagră. De altfel, exploatarea resurselor de gaze din arealul Mării Negre este un punct fundamental al strategiei energetice naţionale, precum şi o componentă principală a Programului de guvernare 2017-2020 în sectorul energiei. Legea prevede că sumele obţinute de statul român din impozitele şi redevenţele aferente acestor proiecte de exploatare vor avea ca destinaţie finanţarea marilor programe din infrastructură, îndeosebi construirea de autostrăzi. Este un act normativ de importanţă strategică absolută, care va avea ca efect parcurgerea unor paşi consistenţi spre crearea independenţei energetice a României, precum şi dezvoltarea economică generală a ţării’’, spune Burciu.

Actul normativ adoptat de parlament cu privire la exploatarea gazelor din Marea Neagră a atras însă reacţia ambasadorului Statelor Unite la Bucureşti, Hans Klemm. Acesta a spus că au fost încălcate toate principiile transparenţei şi negocierii şi că “este îndoielnic”. “Oricând pot fi făcute îmbunătăţiri. Am îndemnat mereu Guvernul să fie mult mai predictibil în ceea ce priveşte economia, taxele, să fie mai stabil şi transparent privind modificările şi să se consulte cu comunitatea de afaceri”, a spus Klem.

C.P.