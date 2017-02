Cristian Matei vorbeşte despre planurile sale menite să schimbe radical faţa oraşului

Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, vorbeşte într-un interviu acordat ziarului Făclia despre modul în care reuşeşte să implementeze proiectele cu care a venit în faţa turdenilor şi despre obiectivele viitoare.

Rep.: Domnule primar, aţi parcurs deja opt luni de la preluarea mandatului. În ce măsură reuşiţi să implementaţi programul pe care l-aţi propus pentru Turda?

Cristian Matei: Prin muncă şi prin multă muncă. Pe de altă parte, prin faptul că particip personal la toate dezbaterile privind proiectele pentru municipiul Turda, indiferent că sunt proiecte pe care eu le-am iniţiat sau altele. O parte din proiectele pe care le-am propus sunt predate la Ministerul Fondurilor Europene sau la Ministerul Dezvoltării. Totodată, am reuşit să şi fructificăm unele dintre aceste proiecte. Spre exemplu, în decembrie am obţinut statutul de Staţiune balneoclimaterică pentru zona Băii sărate, unde practic există bazele de tratament pentru acest lucru. Este un proiect care va atrage multe alte avantaje. În acest sens a fost începută etapa de consultanţă şi este în curs de finalizare studiul de fezabilitate cu inventarierea tuturor arterelor de circulaţie din zona Dealul Băilor pentru a fi asfaltate cu fonduri nerambursabile. Este vorba de 29 de străzi din această zonă. Dintre acestea, 27 vor fi modernizate cu fonduri nerambursabile, iar pentru două vom încerca să alocăm bani din bugetul local, deoarece nu au putut fi prinse în proiectul european. Mai lucrăm la Planul de Mobilitate Urbană, până acum fiind elaborat un studiu de fezabilitate cu privire la modalitatea în care ne vom raporta la noua firmă de transport urban. Aici sunt două propuneri: operator propriu al Consiliului local sau un operator extern. Părerea specialiştilor a fost că cel mai bine, economic şi productiv, ar fi un operator al Consiliului local. În prezent ne aflăm într-o prelungire de contract cu Societatea de Transport Urban Alba. Contractul a luat sfârşit în aprilie 2016, iar până acum au fost două prelungiri de câte şase luni. Pentru a accesa fondurile europene pentru transportul urban şi pentru Planul de Mobilitate Urbană trebuie să parcurgem nişte etape. Astfel, în prima fază trebuie să ne înscriem în Jurnalul Uniunii Europene şi abia după un an de la această notificare se poate trece la achiziţia de mijloace de transport. Vizăm maşini electrice cu GPS, cu rampe pentru persoane cu handicap şi ticketing instalat.

Rep: Ce se întâmplă cu transportul local din momentul în care expiră contractul cu Societatea de Transport Urban Alba şi până când veţi reuşi să obţineţi fonduri europene pentru o flotă nouă de maşini?

Cristian Matei: Perioada actuală de contract cu Societatea de Transport Urban Alba expiră în aprilie 2017 şi, pentru a nu face o altă licitaţie deoarece vom fi obligaţi să semnăm contract pe şase ani, vom prelungi contractul cu compania din Alba-Iulia pentru încă un an de zile. Când va expira acest contract vom fi pregătiţi cu compania pe care o vom înfiinţa la nivelul Consiliului local Turda să preluăm transportul urban. Aici trebuie menţionat că, în baza contractului cu Societatea de Transport Urban Alba, există nişte bunuri care trebuie predate municipalităţii. Este vorba de baza materială, precum şi de autobuzele pe care societatea le utilizează în prezent. Aş mai vrea să subliniez faptul că în cadrul Programului de Mobilitate Urbană, pe lână mijloacele de transport, mai putem obţine fonduri nerambursabile pentru asfaltarea tuturor arterelor de pe traseele autobuzelor, amenajarea de piste de biciclete, alveole pentru retragerea maşinilor de transport public. De asemenea, dorim ca tot cu fonduri obţinute prin acest program să implementăm sistemul de monitorizare a municipiului, să elaborăm Strategia de dezvoltare a municipiului Turda şi Planul Urbanistic General.

Rep: Ce alte proiecte vizaţi să derulaţi în acest an?

Cristian Matei: Una dintre priorităţile din acest an o constituie proiectul de restaurare şi punere în valoare a Castrului Roman şi, totodată, dorim să demarăm proiectul privind Sala Polivalentă cu o capacitate de 3000 de locuri. Aceasta este cuprinsă în proiectul privind Complexul Sportiv ce cuprinde şi un bazin de înot la standard olimpic şi refacerea completă a stadionului. E greu să găsim finanţare pentru toate acestea, însă vom începe cu Sala Polivalentă. O altă prioritate o constituie realizarea la nivelul primăriei a sistemului de management integrat, anveloparea blocurilor din centrul istoric, restaurarea teatrului de vară din Turda, restaurarea clădirii în care a funcţionat Judecătoria Turda, pentru a fi transformată în centru cultural. Tot în acest an dorim să demarăm o serie de investiţii pentru punerea în valoare a minei Iosif şi pregătirea puţului de aducţiune de 75 de metri pentru a instala un lift.

Rep: În curând veţi supune debaterii Consiliului local proiectul de buget pentru 2017. Cât la sută din bugetul din acest an va merge spre investiţii?

Cristian Matei: Nu pot să vă dau cifre în acest moment, dar noi trebuie să ţinem cont de sarcina pe bugetul local generată de mărirea salariilor în administraţia publică, precum şi de taxa de mediu care presupune un efort financiar de 80 de lei pe tonă. Am găsit nişte soluţii prin care am rezolvat finanţările în domeniul sportului, acestea urmând ca de acum să fie suportate şi de companii private şi de stat din Turda. De asemenea, în Consiliul local am aprobat o refinanţare în condiţii mult mai bune a celor două credite pe care le are municipalitatea, precum şi o suplimentare de 20 de milioane de lei pentru a rezolva o parte din obiectivele de investiţii pe care le avem la Turda. Această suplimentare a fost făcută în special pentru a realiza proiectul privind castrul roman iar după ce vom obţine fonduri nerambursabile pentru acest obiectiv, banii din credit îi vom folosi la modernizarea drumurilor. Aş mai vrea să spun că pentru modernizare de drumuri încercăm să obţinem fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). În acest sens, am depus la PNDL lista cu străzile pe care dorim să le modernizăm, investiţia fiind estimată la 15 milioane de euro. Revenind la proiectul de buget, ţin să precizez că voi fi atent ca pentru dezvoltare să fie alocat un procent foarte mare. În acest sens am şi gândit o organigramă care va cuprinde o direcţie de dezvoltare ce se va ocupa de investiţii şi de atragere de fonduri.

Rep: Ce aveţi în vedere pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale din acest oraş?

Cristian Matei: La Turda avem Spitalul municipal, unde în ultimii ani s-au făcut nişte investiţii cu fonduri guvernamentale, însă într-o manieră pompieristică. Recent am primit o informare cu privire la situaţia spitalului, ocazie cu care am văzut că se impune modernizarea acestei unităţi şi construirea de clădiri noi. Deja am contractat pe SEAP o firmă de consultanţă pentru a realiza un studiu de fezabilitate. Ca surse de finanţare pentru acest obiectiv ar fi fondurile guvernamentale pentru modernizarea spitalului şi fonduri europene pentru modernizarea Centrului de Primiri Urgenţe. Dorim neapărat să îmbunătăţim standardul medical pentru că nu este posibil ca locuitorii din zona Turda-Câmpia Turzii să fie nevoiţi să meargă să se trateze la Cluj-Napoca.

Rep.: Una dintre problemele majore ale oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj o constituie depozitarea deşeurilor menajere. Care este situaţia la Turda?

Cristian Matei: Noi avem la Moldoveneşti un teren cu o alveolă de deşeuri toxice, care este acreditată din punct de vedere al mediului. De asemenea, mai există o suprafaţă de sortare a gunoaielor. Firma care deţine acest teren şi care este acreditată mai deţine 35 de hectare în zonă pe care s-ar putea amenaja alveole pentru gunoi menajer. Un calcul făcut arată că pe această suprafaţă de teren s-ar putea depozita deşeurile din tot judeţul timp de şapte ani. Problema însă este că o clauză din contractul pentru Centru Integrat de Management al Deşeurilor nu ne permite să facem acest lucru. Nu înţeleg de ce nu se poate face acest lucru, mai ales că zona Dej, Gherla ar putea să vină direct aici şi să nu mai fie obligate să meargă la Odorheiu Secuiesc, unde în scurt timp e posibil să nu ne mai primească, ceea ce va duce la un adevărat dezastru ecologic în judeţul Cluj. Avem probleme mari din acest punct de vedere şi nu prea avem soluţii. Fiecare se descurcă cum poate. Astfel, suntem nevoiţi să ducem deşeurile la 400 de kilometri, până la Odorheiu Secuiesc.

Rep: Curtea de Conturi a prezentat recent raportul de audit privind Primăria Turda pentru perioada 2013-2015. Documentul prezintă prejudicii foarte mari aduse bugetului local. Sunt şanse să fie recuperate aceste prejudicii?

Cristian Matei: Sigur. Noi facem ce spune legea. Mi s-au adus şi mie la cunoştinţă deficienţele şi am încercat să le rezolv. Sumele mai mici le-am rezolvat în timpul controlului, iar sumele mari le-am lăsat, urmând să acţionăm în judecată pentru recuperarea prejudiciilor. Ce mă îngrijorează este că şi în perioada 2008-2012 a fost stabilit un prejudiciu de 77 milioane lei generat de efectuarea unor plăţi nelegale, penalităţi şi sume care nu au fost recuperate de la terţi.

Interviu realizat de Cosmin PURIŞ