Cristian Covaciu – Antreprenorul anului 2016 în România

Articol scris in ECONOMIE

Cristian Covaciu (foto), fondatorul companiei IPEC, a fost desemnat câștigătorul competiției EY Entrepreneur Of The Year – România 2016, și va reprezenta România în finala mondială EY World Entrepreneur Of The Year, de la Monte Carlo, din luna iunie a acestui an.

IPEC este unul dintre cei mai mari jucători din lume în domeniul produselor de menaj și porțelan superior şi deține una dintre cele mai avansate tehnologii de producție din domeniu. În prezent, are un venit anual de peste 22 milioane euro, 800 de angajați și 250 de roboți industriali. Cu aproximativ 40 de milioane de piese fabricate anual, IPEC este o companie care livrează la nivel global, din Japonia până în SUA.

De asemenea, Daniel Dines, CEO UiPath, a primit titlul Emerging Entrepreneur Of The Year, iar Angela Achiței, președintele Fundației „Alături de voi” România, a primit titlul Social Entrepreneur Of The Year. Soluția UiPath RPA este proiectată să automatizeze procese cu volum și grad de sofisticare variabile, de la operații call center, până la procese complexe din domeniul financiar, iar compania UiPath a avut o creștere explozivă în 2016, de la 20 de angajați în București la 120 de angajați în șapte țări, precum şi o cifră de afaceri cu 600% mai mare față de cea din 2015. Fundaţia „Alături de voi” România a înfiinţat, în 2008, sub barndul Util Deco, o întreprindere socială care, în 2015, a avut vânzări de aproape 6 milioane, iar acum are 70 de angajați, dintre care 36 cu dizabilități, care lucrează în ateliere din Iași, Constanța și Târgu Mureș.

Pentru prima oară în România, a fost decernat un premiu de excelență care recunoaște afacerile de familie. Premiul Family Business Excellence Award i-a revenit familiei Buluc, care conduce grupul Farmexim, alcătuit din trei companii: Farmexim S.A., Help Net Farma S.A., Green Net S.A.

Înfiinţată în 1990, cu un singur angajat și fără un sediu propriu, Farmexim este astăzi cel mai mare grup de companii farmaceutice cu capital 100% românesc, cu o cifră de afaceri de 545 milioane euro în 2016.

V.D.