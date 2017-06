Creştere spectaculoasă pe piaţa publicităţii on-line

Articol scris in ECONOMIE

Valoarea totală a pieței de publicitate on-line din România a crescut cu 22% anul trecut, la aproximativ 41 milioane de euro (190,54 milioane de lei).

Potrivit studiului ROADS, derulat de IAB România cu sprijinul PwC România, în semestrul al doilea al anului 2016, pe piaţa de publoicitate onb-line a fost înregistrată o valoare de aproximativ 24 de milioane de euro (109,8 milioane de lei), cu 36% mai mult față de semestrul anterior și cu 19% mai mult decât semestrul similar al anului trecut.

Industria de telecomunicaţii – cel mai mare investitor în publicitate

Primele 5 industrii realizează 45% din totalul investițiilor în publicitatea on-line. Astfel, liderul incontestabil este, de 7 ani, industria Telecom, cu investiții de 6 milioane de euro, urmată anul acesta de Finanțe (3,5 milioane de euro – în urcare de pe poziția a 4-a în 2015), Cosmetice și produse de toaletă (3,4 milioane de euro – în urcare de pe poziția a 5-a), Băuturi (3 milioane de euro – a scăzut o poziție față de anul trecut) și Online Retail (2,9 milioane euro – care anul trecut ocupa poziția a 2-a).

Formatele de tip Embed (toate formatele de bannere) rămân în top în ceea ce privește formatele de publicitate preferate (10 milioane de euro), urmate la o distanță semnificativă de Interruptive formats (orice format care întrerupe experiența de navigare) – aproximativ 4 milioane de euro, Content (zone de conținut sponsorizare: website, homepage, landing page, newslettere dedicate etc) – aproximativ 3 milioane de euro și Mobile (formatele rich media display, reclamele tip mesaj, interstițiale, paid-for search și reclame audio/video optimizate pentru mediul mobil, in-app advertising, SMS, MMS sau optimizarea rezultatelor cautarilor pe mobil) – aproximativ 3,4 milioane de euro.

Conform cifrelor raportate de agențiile de media, din punct de vedere al alocării bugetelor pe diferite canale digitale, advertiserii preferă să investească în primul rând în rețelele sociale și motoarele de căutare, abia apoi în piața locală de publishing.

În ceea ce evoluția pieței europene, România are rata de creștere cea mai pronunțată (36,9% – procent calculat like for like, adică ținând cont de același eșantion al companiilor care se regăsesc în ultimele 2 ediții ale studiului, și la valoarea brută) fiind în concordanță cu dinamica zonei Europei Centrale şi de Est. Deși, ca valoare totală, România este încă sub media europeană, ritmul de creștere subliniază potențialul mare de creștere.