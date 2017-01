Creaţie, spirit, inovaţie la SALONUL ANUAL DE ARTĂ 2016-2017

Articol scris in CULTURA

Actuala ediţie a Salonului Anual de Artă 2016-2017, ce grupează pe simezele Muzeului de Artă Cluj-Napoca 265 (!) de membri ai UAP – Filiala Cluj-Napoca poate fi aşezată sub semnul culorii ca lumină, al energiilor care subsumează creaţie, spirit, inspiraţie, diversitate, o tonifiantă incursiune în starea de ieri, de azi, chiar de mâine a lucrurilor. Mai mult decât atât, putem vorbi despre Salon ca fiind nu numai câmpul larg, generos, de expunere pentru marii artişti ai Clujului şi ai lumii, ci şi o şcoală, o lecţie a devenirii pentru mulţi, tot mai mulţi şi valoroşi artişti tineri – rezultante certe ale Şcolii de la Cluj – care au depăşit nivelul unor simpli debutanţi, distingându-se prin curaj, vigoare şi un ton versatil bine temperat. Atmosfera proaspătă ce domină Salonul 2016-2017 echivalează cu o stare de graţie, la întreţinerea căreia contribuie orizontul tematic al lucrărilor, ce surprinde natura sub diverse forme, peisajul, naturi statice de o rigoare a compoziţiei exemplară, ce preiau cu discreţie din cromatica pământului şi a cerului, imagini de un dramatism copleşitor (mai ales în lucrările de mari dimensiuni), portrete ce depăşesc chipul fizic, autorul îmbogăţindu-l cu nuanţ e ce definesc personalitatea celui portretizat, fragmente decupate din evenimente alături de neclarităţi catifelate, subiecte din contemporaneitate sau altele trimiţând la arheologii/arhetipuri clasice; remarcabile limbajul spaţial sugestiv şi modul în care artiştii caută să potenţeze virtuţile plastice ale unor materiale/structuri dintre cele mai diverse, spre a le înscrie în zona esteticului.

În acest sens, liniile de forţă ale acestor creaţii – fie că vorbim despre pictură, grafică, sculptură, arte decorative, foto sau procesare computerizată a imaginii, prin tehnicile lor specifice: ulei pe pânză, ulei pe carton, tempera, p astel, acrilic pe pânză, acuarelă, tehnici mixte sau combinate, personală cu fir de lână,broderie, broderie mecanică, base lisse sisal, instalaţii, digital, ceramică, cianotopie pe ceramică, pastă de porţelan, porţelan neglazurat, bronz, aluminiu pictat, cupru-oţel, piatră, marmură Carrara, şamot presat, fier, alamă, lemn, pensulă-tuş-hârtie, experiment, porţelan-sticlă, ceramică gresie 1200 C, porţelan 1350 C, AC rece, quilting, colaj cu împâslire, colaj textil, fotografie, litografie, litografie color, colografie, electrografie, sticlă termofornată, c-print, desen, xilogravură, relief gips carton, desen în cărbune, laser cut ş.a. – vizează, fără echivoc, lumea, sub diversele ei aspecte. De aici, o paletă contrastantă, subtil armonizată cu întregul, ce reuneşte compoziţii de largă respiraţie alături de altele de dimensiuni reduse, realizate în maniere şi tehnici ce augmentează tot atâtea pretexte ale inovaţiei plastice.

Potrivit datelor ce ne-au fost puse la dispoziţie de Filiala clujeană a UAP, expun, în ordine (alfabetică), artiştii: Alexandru Matei Agachi, Agoston Zsolt Arpad, Arina Ailincă, Alexandru Alămoreanu, Sorin Albu, Elena Amariei, Adriana Andrei, Arabela Antal, Călin-Raul Anton, Ioan Antoniu, Ioana Antoniu, Adrian Aramă, Lia Elena Bacria, Balla Laszlo Csaba, Elena Basso Stănescu, Georgeta Olimpia Bera, Mircea Alin Bîlcu, Mariana Bojan, Monica Borodi-Petrişor, Manuela Botiş, Teodor Botiş, Ana Raveca Brânzaş, Floarea Bulduş, Liviu Bumbu, Doina Burzo, Andrei Câmpan, Sorin Câmpan, Margareta-Maria Catrinu, Dana Călugăreanu, Livia Chelemen Petrescu, Daniela Chiorean, Mihai Chira, Emilia Chirilă, Florentina Chiriţă, Mihai Chiseliţă, Iordanka Cioti, Agneta Labancz Cismaşiu, Elena Cîmpian, Vasile Cloşca, Gheorghe Codrea, Iurie Cojocaru, Viorica Coldea Lupşa, Octavian Cosman, Teodora Cosman, Ileana Crăciun, Csata Hermina, Alex Cuibus, Adela Maria Cutcan, Vera Valeria Dan, Ileana David, Marta Deleanu, Daniela Dîmbar, Adriana Dobra, Emil Dobriban, Dobriban Lini Enikö, Valentin Dodica, Diana Drăgan Chirilă, Dora Dumitrescu, Irina Dora Dumitraşcu, Essig Kacso Klari, Eugenia-Sofia Fălcuţă, Feleki Istvan, Feleki Karoly, Gheorghe Feneşan, Ioana Feneşan, Andrei Florian, Forro Agnes, Anca Frantz Socol, Gally A. Katalin, Florin Gavrilaş, Gavril Gavrilaş, Gedeon Zoltan, Marius Georgescu, Gergely Zoltan, Mariana Gheorghiu, Adela Gocan, Simona Gocan, Mihaela Gorcea, Ovidiu Guleş, Hajdu Katalin Julia, Radu Handru, Corina Horvath Bugnariu, Ioan Horvath Bugnariu, Matei Horvath Bugnariu, Horvath Gyöngyver, Marta Valeria Huluba, Anamaria Crina Hurghis, Andreea Elena Iancu, Ovidiu Ignat, Silvia Ionel, Elisabeta Iovănescu, Dan Istrate, Karoly Gyöngyi, Kolozsi Simona, Kolozsi Tibor, Komives Andor, Koncz Munich Andras, Koncz Munich Judith, Kovats Gisella, Kovats Ildiko, Kuron Bekesi Vilhelmina, Lao Pi, Olimpia Leah, Viorel Marin Leschian, Leszai Bordy Margit, Lukacs Eva, Lukats Maria, Sanda Manciac, Ioana Mărcean, Maria Manuela Marcu, Cristina Marian, Gabriel Marian, Florin Lucian Marin, Maria Matean, Ana Maria Maximencu, Sergiu Georgian Mazerschi, Georgiana Daniela Mihăilă, Viorel Mircea, Liviu Mocan, Dorel Moise, Andra Moldovan, Liliana Moraru, Radu Moraru, Emil Moritz, Eugen Moritz, Marcel Muntean, Muradin Lovasz Noemi, Ovidiu Muraru, Nagy Ana Maria, Nagy Endre, Nebert Anne, Gavril Nechifor, Nicolae Nerţan, Viorel Nimigeanu, Florin Olari, Cristian Opriş, Paul Oros, Ligia Elena Palade, Palko Ernest, Daniela Paşca, Pop Emese, Mircea Pop, Radu Pop, Vasile Pop, Vasile Daniel Pop, Dumitru Popa, Alina Popblanca, Angela Popescu Roman, Cristian Porumb, Felicia Andra Predescu, Radu Pulbere, Andreea Radu, Gabriela Ranga Staicu, Ramona Raus, Maria Reichert Sârbu, Daniela Roja China, Gheorghe Roşa, Axenia Anamaria Roşca, Ana Rus, Andreea Rus, Anca Pia Rusan, Ioan Rusu, Roxana Salanţă, Vasile Săraci, Eugen Savinescu, Ioan Sbârciu, Andrei Şchiopu, Dorina Scridonesi, Doina Şerban, Radu Şerban, Silaghi Hajek Anda Naria, Sima-Ory Mirela, Sipos Laszlo, Adriana Şoit, Lucian Şoit, Dana Solovăstru, Soo Zöld Margit, Dorin Stanciu, Eliza Stanciu, Starmüller Geza jr., Starmüller Geza senior, Starmüller Katalin, Eduard Stoica, Suba Laszlo, Ion Şulea Gorj, Ioan Sumedre jr., Milena Surducan, Szekely Geza, Adrian Tarţa, Ovidiu Florin Tarţa, Rodica Tarţa, Ionel Tănase, Aurelia Tompa, Cornel Toşa, Ecaterina Toşa, Toth Ildiko, Claudia-Cosmina Trif, Maria Truţa, Clara Livia Tudoran, Gil Turculeţ, Natalia Udrea, Rodica Ungureanu, Valovits Laszlo, Mirela Viziteu Ungureanu, Anca Volcinschi, Floarea Vultur, Anca Zaharia.

Fără alte teoretizări, aceştia sunt creatorii, artiştii noştri, care sunt mulţi, lucrează mult şi, cel mai important, o fac şi bine. Opera lor – sinteză revelatoare a anului 2016 – mai poate fi văzută la Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Bucuraţi-vă de acest dar privilegiat, de acest act cultural cu totul special!

Michaela BOCU

m.bocu@ziarulfaclia.ro