Contracronometru / Ziua în care mi-a fost ruşine că sunt român

Articol scris in SPORT

Indiscutabil, sportul rămâne principalul ambasador al României peste hotare şi prin intermediul acestuia am devenit respectaţi şi nu atât cunoscuţi. Însă n-am crezut că tot măria sa sportul o să ne şi păteze într-o zi cartea de vizită cu multă sudoare câştigată. Pe cât de mândru m-am simţit ca şi român în virtutea performanţelor obţinute de gimnaştii Marian Drăgulescu, Cătălina Ponor şi Larisa Iordache, la recent încheiatul Campionat European găzduit de Cluj-Napoca, pe atât de ruşinat m-am simţit de naţionalitatea mea în contextul întâlnirii de tenis România – Marea Britanie, din Cupa Federaţiei.

Victoria jucătoarelor noastre a fost umbrită de episodul petrecut sâmbătă, în prima zi a întâlnirii de la Mamaia, şi care l-a avut în prim plan pe domnul I. N., fost jucător de tenis, primul lider al clasamentului ATP, cu veleităţi de gentleman, dar care ne-a arătat latura malefică a personalităţii sale. Recunoscut ca un Don Juan, cu foarte multe cuceriri feminine în palmares, mai multe decât titlurile câştigate în circuitul profesionist, respectivul ne-a demonstrat că e incapabil să arate respectul cuvenit unei femei. Care trebuie să existe indiferent de naţionalitate, culoare, statut social ori aspect fizic. Codul bunelor maniere spune că o femeie nu se loveşte nici cu o floare. Însă I.N. le-a „biciuit” verbal pe britanice ca la uşa cortului.

Aflat într-o vizibilă criză de celebritate, acesta a ţinut să fie vedeta evenimentului şi s-a dat în spectacol, adresând cuvinte jignitoare, greu de reprodus, la adresa antrenoarei şi jucătoarelor echipei oaspete, pe care am să le nominalizez din respect: Johanna Konta, Heather Watson, Laura Robson şi Jocelyn Rae. Şi pe care sus-numitul le-a etichetat în fel şi chip. Mai grav este faptul că acelaşi individ a reuşit să antreneze în acest episod şi publicul, care în virtutea patriotismului a dat dovadă de lipsă de fair-play, ca să nu spun de civilizaţie. Invitat să părăsească incinta arenei, fostul jucător de tenis şi-a continuat tirada la adresa unei jurnaliste britanice, pe care a etichetat-o „urâtă şi proastă” fiindcă aceasta şi-a permis să-l filmeze cu telefonul mobil. Mai avea un pic şi se lua la bătaie cu oamenii de ordine, care au săvârşit impietatea să-l atingă pe „sfântul tenisului”, invocând statutul de fost lider al clasamentului ATP. Jos pălăria pentru cine a fost acesta ca jucător, dar atitudinea dânsului şi limbajul de mahala sunt nedemne de un om ce este oferit ca exemplu tinerilor. Personajul ar trebui să înţeleagă că tot ceea ce a realizat pe terenul de tenis, ca jucător, nu-i dă dreptul să-şi aroge statutul de „buricul pământului” şi să se comporte ca la piaţă.

De mult îmi doream să fac o precizare, or episodul de la Mamaia îmi ridică mingea la fileu. Celebrităţile autohtone confundă respectul cu facilităţile şi favoritismele, de care oricum se bucură în aceeaşi măsură. Îmi vine în minte numele lui Gheorghe Hagi, care cerşea statuie pentru ce a realizat în fotbal. Mă înclin în faţa acestor rezultate, dar haideţi să nu încurcăm…borcanele. Hagi a jucat în primul rând pentru sine, reprezentând România. El nu a jucat pentru mine. Câştigurile financiare ale domnului Hagi, de pe urma acelor performanţe, le-a folosit pentru sine, iar nu pentru mine. Spre deosebire de Hagi, care a înfiinţat un club de fotbal, ce a făcut domnul I.N. pentru tenisul românesc? Vă spun eu: nimic. Nu e prima oară când I.N. sare calul. În 2011 a fost amendat de poliţia rutieră pentru conducerea autoturismului sub influenţa băuturilor alcoolice. Şi atunci a avut un schimb de replici dure cu băieţii în uniformă. Desigur, n-a fost acuzat de ultraj, că doar a fost primul lider ATP.

Mai grav este că mulţi români aprobă gestul incalificabil al fostului sportiv, însă eu îl încadrez la categoria „aşa nu”. Să nu uit, România a învins Marea Britanie cu 3-2, dar a pierdut mult din respect.

Cristian FOCŞANU