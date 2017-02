Contracronometru / Simona Halep, „graţiată” de Ilie Năstase

Românca a fost eliberată de responsabilităţile meciului România – Belgia, din Cupa Federaţiei şi a intrat în vacanţă până pe 8 martie, când va fi prezentă pe tabloul principal al turneului de la Indian Wells. Ea va rata turneele de la Doha şi Dubai, unde anul trecut a făcut doar act de prezenţă.

Am promis că nu mă mai obosesc să scriu despre Simona Halep, până ce nu va escalada Everestul, dar văzând-o incapabilă să câştige un pârlit de turneu WTA, la care s-au adunat firimiturile…bălţate ale circuitului, mi-am zis că pe acoperişul lumii n-o să ajungă nici cu zeppelin-ul, aşa că îmi încalc făgăduinţa. Nu vreau să pozez în mama Omida şi nici în baba Vanga, dar se vede treaba că bănuiala mi-a fost confirmată şi Simona Halep a driblat ca Ronaldo meciul România – Belgia, din Cupa Federaţiei şi i-a aruncat prosopul în nas credulului Ilie Năstase, căpitanul nejucător al echipei noastre. Am scris în materialul de sâmbătă-duminică că în spatele abandonului de la Sankt Petersburg e o diversiune a Simonei în stilul agentului 007, pe care am bănuit-o că îşi pregăteşte terenul pentru o vacanţă lungă, făr tenis. Cupa Federaţiei e competiţia lu’ peşte prăjit, e un robinet cu garnitura tocită, la care banii nu curg, ci numai picură din când în când. Aşa cum fotbaliştii europeni fug de echipele mari ale Europei ca dracul de tămâie, pentru banii chinezilor, tot aşa e şi în tenis. Păi la ce bun să transpiri pentru România dacă nu se vede în conturi? Îi recomand Simonei să nu se mai înscrie la turnee, ci eventual într-un partid. Nu spun care.

Cristian FOCŞANU