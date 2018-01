Continuă criza pe piaţa forţei de muncă

Articol scris in ECONOMIE

Criza de pe piaţa forţei de muncă se va amplifica în acest an, iar firmele vor duce un adevărat război pentru racolarea de angajaţi, estimează oamenii de afaceri şi specialiştii chestionaţi pentru barometrul semestrial referitor la perspectivele pieţei de muncă, realizat de Train Your Brain şi Frames Media Network .

Întrebaţi privind criza de pe piaţa forţei de muncă în acest an, 72% dintre respondenţi au declarat că fenomenul se va amplifica în acest an, 22% estimează că situaţia va rămâne la acelaşi nivel ca şi în 2017, în timp ce 6% au evitat să răspundă, considerând că, în actualul context macro-economic, este dificil să preconizeze ce se va întâmpla în următoarele luni.

Oamenii de afaceri şi experţii în resurse umane sunt îngrijoraţi şi de impactul modificărilor fiscale intrate în vigoare în acest an dar şi de perspectivele unor noi decizii în acest sens (schimbarea regimului de impozitare a profesiilor liberale, introducerea impozitului progresiv etc.), despre care mulţi spun că vor bulversa mediul de business.

Chestionaţi în ce măsură deciziile fiscale (trecerea contribuţiilor la angajat, scăderea impozitului pe profit etc.) vor afecta piaţa muncii în 2018, 85% dintre respondenţi au declarat că acestea vor avea un efect negativ, 12% au afirmat că impactul în sectorul în care activează va fi unul relativ scăzut, în timp ce 3% au declarat că nu au toate datele pentru a da un răspuns.



Salariul va fi doar unul dintre atuurile pentru atragerea de personal

O altă concluzie care se desprinde din Barometrueste aceea că anul 2018 va fi unul în care ofertele de muncă îşi vor diversifica tot mai mult paleta de servicii şi nu va mai fi de ajuns doar un salariu bun pentru a angaja un profesionist.

Întrebaţi care vor fi principalele avantaje care vor face diferenţa între ofertele companiilor, în 2018, 68% dintre cei chestionaţi au menţionat pachetul salarial, 54% au amintit de soliditatea firmei, iar 40% au indicat serviciile suplimentare puse la dispoziţia angajaţilor (traininguri, participări la evenimente etc.). Flexibilitatea programului de lucru (23%) şi posibilitatea de dezvoltare şi promovare profesională (19%) s-au aflat, de asemenea, pe lista celor mai importante avantaje menţionate de oamenii de afaceri şi experţii HR.

Sectorul de IT-unul dintre principalii angajatori în 2018

Potrivit Barometrului, domeniile care vor atrage cea mai dinamică evoluţie pe piaţa de HR în acest an vor fi IT-ul şi retailul. Astfel, 74% dintre managerii chestionaţi consideră că vedeta pieţei muncii în 2018 va fi sectorul IT, care va continua să genereze cea mai dinamică evoluţie pe piaţa resurselor umane. Pe locurile următoare, în topul reieşit din opiniile investitorilor, s-au situat retailul, menţionat de 68% dintre cei chestionaţi, sectorul construcţiilor (52%), serviciile (48%), sectorul medical/pharma (34%), serviciile de suport (21%) şi industria auto, cu tot cu serviciile aferente (18%).