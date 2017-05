Consiliul Judeţean Cluj spune că nu este responsabil de declanşarea procedurii de infringement

Consiliul Judeţean Cluj susţine că declanşarea de către Uniunea Europeană a procedurii de infringement împotriva României nu are nicio legătură cu judeţul Cluj şi că acest lucru se datorează autorităţilor centrale. „Iniţierea acestei proceduri a fost determinată de nerespectarea de către autorităţile centrale a obligaţiei de raportare către Comisia Europeană a modului de implementare a unor norme europene din domeniul managementului deşeurilor. În acelaşi context, Comisia Europeană a solicitat tot autorităţilor centrale din România şi din alte trei state europene să transpună integral în legislaţia internă normele Uniunii referitoare la instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite din exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură.

Faptul că declanşarea acestei proceduri nu are nicio legătură cu judeţul Cluj este, pe de altă parte, mai mult decât evident câtă vreme proiectul cu finanţare europeană privind realizarea Sistemului de Management al Deşeurilor în judeţul Cluj este încă în implementare iar fazarea acestuia a fost aprobată de către chiar Comisia Europeană. Or, în acest context, nu exista nicio raţiune pentru ca aceeaşi instituţie europeană să aplice vreo sancţiune care să aibă orice fel de legătură cu proiectul.

Declanşarea procedurii de infringement nu înseamnă în niciun caz că aceasta se va finaliza în mod automat cu aplicarea sancţiunii financiare, procedura fiind una extrem de complexă şi bazată pe o corespondenţă amplă prin intermediul căreia autorităţile centrale vor avea ocazia să îşi susţină punctul de vedere”, a explicat CJ Cluj.

Comisia Europeană a demarat miercuri proceduri de infringement împotriva a 14 state membre, printre care se numără şi România, pentru nerespectarea obligaţiilor privind raportarea implementării mai multor norme UE în domeniul deşeurilor.

Procedurile demarate miercuri împotriva Ciprului, României, Franţei, Italiei, Marii Britanii, Spaniei, Maltei, Irlandei, Olandei, Greciei, Suediei, Danemarcei, Sloveniei şi Luxemburgului vizează nefurnizarea de rapoarte cu privire la atingerea obiectivelor de reutilizare, reciclare şi valorizare, potrivit directivei cadru cu privire la deşeuri (Directiva 2008/98/CE), directivei referitoare la deşeurile de echipamente electrice şi electronice (Directiva 2002/96/CE), directivei privind bateriile (Directiva 2006/66/CE), directivei privind ambalajele (Directiva 94/62/CE), directivei referitoare la vehiculele ajunse la finalul ciclului de viaţă (Directiva 2000/53/CE) şi regulamentului referitor la transferul deşeurilor (Regulamentul (CE) nr. 1013/2006). Natura şi tipul obligaţiilor variază de la o directivă la alta.

C.P.