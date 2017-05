Consiliul Civic Local cere ca invitaţii la Zilele Maghiare să dea dovadă de un minim gest de decenţă

Articol scris in POLITICA

Consiliul Civic Local Cluj-Napoca, forum care reuneşte aproape 40 de organizaţii nonguvernamentale clujene şi care reprezintă vocea societăţii civile din oraş, le solicită organizatorilor Zilelor Maghiare ca la următoarele ediţii ale acestui eveniment să ţină cont de “susceptibilitatea“ gazdelor cu privire la evenimentele semnificative din istoria Europei, precum Tratatul de la Trianon. În ultima reuniune a membrilor acestui for civic local s-a atras atenţia că artiştii invitaţi la manifestare trebuie să dea dovadă de un minim gest de politeţe pentru a nu se mai repeta situaţii ca anul trecut, când solistul trupei Beatrice, Nagy Fero, a făcut gesturi triviale şi a folosit un limbaj suburban. „Referitor la faptul ca municipiul Cluj-Napoca este o gazdă foarte atentă, o minimă problemă de politeţe din partea artiştilor invitaţi este ca textele pieselor muzicale să menajeze susceptibilitatea gazdelor, cu privire la evenimentele semnificative din istorie Europei (vezi Tratatul de la Trianon asociat cu lagărele de concentrare în masă). Reamintim, de asemenea, gesturile triviale şi limbajul suburban care au însoţit recitalul solistului Nagy Fero”, atrag atenţia membrii Consiliului Civic Local.

Demersul Consiliului Civil Local Cluj-Napoca cu privire la respectarea normelor morale şi de convieţuire paşnică în acest oraş vine după ce Concertul trupei ungare Beatrice, susţinut la ediţia de anul trecut a Zilelor Culturale Maghiare, a stat sub semnul mesajelor cu caracter iredentist şi revizionist, dar şi al unor gesturi triviale.

Solistul trupei Beatrice, Nagy Fero şi-a făcut intrarea pe scena din centrul oraşului nostru pe fondul unor imagini proiectate pe ecranul din spatele său, în care apărea harta aşa-zisei Ungarii Mari şi… Hitler. ADOLF HITLER! În plus, în acest timp, din boxe bubuia strigătul „Allah Akbar”, după care Nagy şi-a început reprezentaţia cu cântecul „Magyar vagyok” (Sunt maghiar). Pe durata celor aproape două ore cât a durat „manifestarea”, Nagy a ţinut „mini-discursuri”, în care abundau cuvinte de genul „fasz” şi „p…lă”, totul având loc în prezenţa a sute de spectatori, mulţi dintre ei copii.

De precizat că formaţia Beatrice este o abonată a taberelor organizate de radicalii maghiari grupaţi în Mişcarea Tinerilor din cele 64 de Comitate (HVIM). Ani la rând, membrii trupei au susţinut concerte în tabăra ‘’Magyar Sziget’’, organizată de HVIM la Kismaros din Ungaria. Participanţii la şedinţa Consiliului Civic Local le-au mai solicitat organizatorilor Zilelor Maghiare să respecte denumirea oficială a străzilor din municipiul Cluj-Napoca, arătând că în caietul program editat pentru ediţia de anul trecut apare harta Centrului Clujului iar denumirea străzilor din această zonă este din timpul Ungariei Mari.

Economistul Iosif Pop, membru al CCL, a atras atenţia că demersul forului civic clujean este de a preveni situaţii de tensiune, altercaţii şi suspiciuni.

„Consiliul Civic este deschis tuturor clujenilor, nu e pe felii. Noi socotim că purtăm discuţiile într-o comunitate de oameni civilizaţi. Luaţi demersul nostru ca o idee de a rămâne în zona oamenilor civilizaţi”, a spus Pop.

Prezent la şedinţa Consiliului Civic Local, Gergely Balazs, unul dintre organizatorii Zilelor Culturale Maghiare, a declarat că gesturile şi cuvintele necuviincioase ale artiştilor nu pot fi controlate şi anticipate. „Noi niciodată nu putem cenzura formaţiile care vin şi cântă pe scenă. Totdeauna invităm formaţii pe care le considerăm corecte din punct de vedere artistic”, a spus Balazs. Organizatorul evenimentului Zilele Maghiare de la Cluj-Napoca a mai spus că se delimitează de orice gest extremist. „Spre exemplu, în urmă cu doi ani, un alt artist a făcut afirmaţii, iar organizatorii au intervenit, spunând că nu sunt admise afirmaţiile homofobe”, a punctat Balazs. Cât priveşte denumirea străzilor de pe harta din ghidul evenimentului, Balazs a spus că „nu este vorba de date istorice de dinainte sau după 1918”. „Noi, maghiarii din Cluj efectiv avem nişte denumiri istorice ale unor străzi din Cluj şi aşa le folosim în mod curent. Am făcut o hartă bilingvă în română şi maghiară. Nu credem că este ceva ieşit din comun.

C.P.