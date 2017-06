Consilierii locali PSD: „După Cluj Arena, o posibilă insolvenţă la Sala Polivalentă?”

Consilierii PSD atrag atenţia asupra unei posibile intenţii a Primăriei Cluj-Napoca de a acoperi pierderile Sălii Polivalente prin compensaţii de la bugetul local. Subiectul a fost abordat de primarul Emil Boc, la punctul „diverse”, în ultima şedinţă a Consiliului Local, stabilindu-se demararea unui studiu privind analiza costurilor Polivalentei, pe baza căruia municipalitatea să poată acorda compensaţii financiare pentru cheltuieli de exploatare în serviciu public, în contextul în care, potrivit edilului, Consiliul Concurenţei a recomandat municipalităţii să se adreseze consiliului local. Urmează să se stabilească dacă se optează pentru realizarea unui studiu privind analiza costurilor, iar municipalitatea să acorde compensaţia pentru serviciul public exploatat de către operatorul economic delegat. Boc a precizat că studiul respectiv trebuie să corespundă cerinţelor Consiliului Concurenţei şi să probeze că este posibil ca municipalitatea să acorde compensaţia necesară, pentru a nu creşte preţurile pentru desfăşurarea competiţiilor sportive, în condiţiile în care anul acesta, timp de şase luni, în sală nu se pot desfăşura activităţi, deoarece sunt efectuate lucrări de modernizare.

Primarul a subliniat că, dacă studiul nu va fi realizat, respectiv, dacă municipalitatea nu va acorda acele compensaţii, tarifele pentru închirierea sălii vor fi majorate, astfel încât să se obţină profit. „Dar asta înseamnă că nimeni nu va mai putea desfăşura activităţi în Polivalentă”, a explicat Boc. O altă variantă prezentată de edil a fost intrarea Sălii Polivalente pe pierdere, urmând să aibă dificultăţi. Recomandarea executivului pentru consiliul local a fost acceptarea realizării unui studiu de cost, care va fi întocmit de către o firmă independentă şi care va stabili dacă sunt întrunite cerinţele Consiliului Concurenţei pentru acordarea compensaţiei necesare Sălii Polivalente. „Dacă acest răspuns va fi favorabil, vom putea acorda compensaţia. Dacă nu, nu”, a precizat primarul.

Analizând propunerea edilului, grupul consilierilor locali PSD atrage atenţia asupra unei posibile intenţii a Primăriei de a acoperi pierderile Sălii Polivalente, în contextul în care PSD a arătat, în repetate rânduri, că Sala Polivalentă a generat pierdere de funcţionare, în fiecare an, până în prezent. „Atragem atenţia în mod public asupra unei posibile intenţii a municipalităţii de a acoperi mascat pierderile Sălii Polivalente, sub eticheta unei cerinţe a Consiliului Concurenţei. Deşi primarul Emil Boc declară că Sala Polivalentă va înregistra pierderi în acest an, ca urmare a perioadei de inactivitate pe fondul investiţiei recente, trebuie reamintit că Sala Polivalentă a înregistrat pierderi în fiecare an de funcţionare. Este o dovadă în plus a faptului că Sala Polivalentă e administrată foarte prost, total netransparent, fără măsuri vizibile de recuperare a pierderilor, de creştere a gradului de ocupare, în fine, de eficientizare a activităţii”, punctează liderul consilierilor locali PSD, Dan Morar.

Acesta precizează că în ceea ce priveşte compensaţiile financiare, singurele activităţi pentru care acestea se pot acorda ţin de serviciul public, respectiv asociaţii de tineret şi unităţi de învăţământ, în timp ce cluburile sportive private nu pot beneficia de această facilitate. „În anul 2016 nu au existat, din câte ştim noi, evenimente de acest gen. Cunoaştem intenţia Inspectoratului Şcolar, ca din toamna acestui an anumite şcoli din Cluj-Napoca să poate ţine ore de sport în sala mică a Sălii Polivalente. Suntem de acord cu susţinerea proiectelor pentru tineret, dar, în condiţiile în care nu există momentan mai mult decât o intenţie de găzduire a unor ore de educaţie fizică în sala mică, nu vom accepta ca finanţarea prin compensaţie să se facă pentru amortizarea pierderilor cauzate de un management defectuos. Nu vom accepta ca primăria să acopere pierderile generate de actuala conducere a Sălii Polivalente prin finanţări şi acordări de compensaţii mascate. Avem un precedent – Cluj Arena – şi nu dorim repetarea acestui mod de lucru iresponsabil”, conchide Morar, în numele consilierilor locali PSD. Totodată, acesta consideră că posibilitatea închirierii spaţiului pentru unităţile de învăţământ care fie nu au sală de sport, fie nu pot uza de ea din cauza lipsei condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii e, „aparent, o soluţie bună, însă greu de implementat”, fiindcă orarul strâns al elevilor şi al profesorilor de educaţie fizică nu le va permite acestora deplasări periodice între unitatea de învăţământ şi Sala Polivalentă. Totodată, Morar spune că, oricum, de această facilitate ar putea beneficia doar elevii şcolilor din aproppiere. „Bugetarea unităţilor de învăţământ care au reale probleme cu sălile de sport ar fi un plan mult mai fericit pe care municipalitatea ar trebui să-l dezvolte pentru elevii noştri”, precizează Morar.

