Consilierii judeţeni au aprobat bugetul pentru 2018

Articol scris in EVENIMENT

Consilierii judeţeni, reuniţi ieri în şedinţă ordinară, au adoptat proiectul de buget pentru anul 2018. În cadrul votului, 19 consilieri au fost pentru, şase au votat împotrivă, doi s-au abţinut iar nouă aleşi judeţeni nu au votat în niciun fel.

În contextul dezbaterilor, reprezentanţii PSD au cerut lămuriri despre alocarea unor sume, făcând, totodată, şi o serie propuneri. Liderul consilierilor PSD, Remus Lăpuşan, a cerut alocarea a cinci milioane de lei pentru S.C. Drumuri si Poduri Judeţene Cluj, societate a CJ Cluj aflată în dificultate financiară. Propunerea a fost respinsă, executivul CJ Cluj arătând că în următoarea perioadă va veni cu o soluţie la problemele financiare ale S.C. Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj.

Bugetul pentru acest an este mai mare cu aproape 26 la sută faţă de 2017. Potrivit datelor prezentate, în 2018 CJ Cluj va avea la dispoziţie 1.270.281.730 lei în condiţiile în care anul trecut bugetul a fost de 1.008.712.860 lei, în 2016 de 764.291.450 lei, în 2015 de 744.327.000 lei, iar în 2014 de 854.825.000 lei. Din această sumă, 749.049.020 lei constituie bugetul local, iar 2.452.390 lei reprezintă fonduri externe nerambursabile. Conform proiectului de buget, CJ Cluj va avea alocaţi pentru cheltuieli de funcţionare 458.548.000 lei în timp ce la dezvoltare vor ajunge 290.501.020 lei. Din suma prevăzută pentru cheltuieli de funcţionare, 19.163.000 lei vor fi acordaţi învăţământului clujean, iar 71.173.000 lei vor susţine activitatea culturală.

O sumă importantă de bani va fi alocată pentru activităţile de asistenţă socială. Este vorba de 278.582.000 lei. Pentru transporturi sunt prevăzuţi 38.089.000 lei. Pentru activităţi de recreere sunt prevăzuţi 1800.000 lei. Din aceştia, 1.000.000 lei sunt destinaţi activităţilor sportive, 400.000 lei pentru activităţi de cultură şi alţi 400.000 lei la tineret.

Deosebit de interesant este faptul că în bugetul pentru 2018, CJ Cluj a prevăzut suma de 7.430.450 lei pentru restaurarea Castelului Banffy de la Răscruci.

Din datele prezentate de celelalte consilii judeţene din Transilvania reiese că veniturile cele mai mari le are Clujul. Forul judeţean clujean este urmat la capitolul venituri de judeţul Mureş, unde se estimează venituri pentru anul 2018 de 696.528.000. Pentru funcţionare, Consiliul Judeţean Mureş are prevăzuţi 324.288.000 lei iar la dezvoltare au fost propuşi 147.586.000 lei. După Mureş, urmează Consiliul Judeţean Timiş, care propune un buget de 640.859.000 lei. Bugetul pe anul acesta al CJ Timiş este împărţit pe secţiunea de funcţionare: 389.590.000 lei şi secţiunea de dezvoltare, unde sunt alocaţi 251.269.000 mii lei. În acest an, lista de investiţii ajunge la suma de de 220.000.000 lei. După Timiş urmează judeţe cu venituri cuprinse între 300 şi 400 milioane lei. Printre acestea se numără judeţul Maramureş. Acesta a estimat pentru acest an un buget total de 387 milioane de lei.

C. PURIŞ