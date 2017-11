Conferinţa internaţională: (Un)Told Stories in Central and Eastern Europe. Oral History since 1990

Articol scris in Educaţie

Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universității Babeş-Bolyai organizează, în perioada 24-25 noiembrie, conferinţa internaţională „(Un)Told Stories in Central and Eastern Europe. Oral History since 1990”.

Evenimentul marchează 20 de ani de existenţă a Institutului de Istorie Orală din Cluj-Napoca, prezentând cele mai importante realizări ale acestuia. De asemeni, cercetători tineri din ţară şi din străinătate vor dezbate cele mai noi teme şi abordări în istoria orală și vor prezenta cercetările de istorie orală derulate cu privire la minorităţile din România. Acestea vor constitui nucleul unui Centru de Istorie Orală dedicate minorităților etnice, culturale şi confesionale ce urmează să funcționeze în cadrul Institutului – precizează organizatorii.

Ceremonia de deschidere va avea loc vineri, 24 noiembrie, ora 10:00, în Clubul Casei Universitarilor (str. Emm. De Martonne nr. 1), iar lucrările se vor desfăşura în sala „Francisc Pall” (str. Napoca nr. 11).

M. T.