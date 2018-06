Conferință despre „Efectele războaielor asupra sănătății, demografiei, teritoriilor și curentelor moderne de gândire”, la UBB

Articol scris in Educaţie

Doamnei profesor emerit Antoinette Fauve-Chamoux, director de cercetare al CRS de la L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) – Paris, Franța (foto), îi va fi decernat titlul de Profesor Honoris Causa al Universității Babeș-Bolyai, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc miercuri, 13 iunie, de la ora 15:00, în Aula Magna a universității (str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, et. 2). Titlul este acordat în urma propunerii formulate de reprezentanții Facultății de Istorie și Filosofie.

„Reputația științifică a prof. Antoinette Fauve-Chamoux este recunoscută pe plan internațional datorită cărților și articolelor publicate de-a lungul carierei, prezenței la congrese și conferințe din întreaga lume, cât și activității derulate în câmpul cercetării din ipostaza de membru al diverselor asociații profesionale din câmpul istoriei, cu precădere al demografiei istorice. De-a lungul timpului, doamna Antoinette Fauve-Chamoux, licențiată a Universității Sorbona și doctor în istorie, a sprijinit activitatea de cercetare a numeroși studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători și cadre didactice ale Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Timp de 25 de ani, între 1985 și 2010, a deținut calitatea de secretar general al Comisiei Internaționale de Demografie Istorică, promovând la nivel global studiul demografiei istorice și al istoriei familiei, din perspectivă comparativă și al relațiilor de gen” – precizează reprezentanții universității clujene.

Laudatio va fi prezentată de Luminița Dumănescu, director adjunct al Centrului de Studiere a Populației din cadrul UBB.

Ceremonia de acordare a titlului de Profesor Honoris Causa va fi urmată, de la ora 16:15, de deschiderea conferinței internaționale „War Hecatomb, Effects on Health, Demography, Territory and Modern Thought (19th-21th Centuries)”, care are loc în perioada 13-15 iunie la Cluj-Napoca, fiind organizată de Centrul de Studiere a Populației. La ceremonia de deschidere vor vorbi prof. univ. Ioan Bolovan, prorector al UBB și președinte al al Comisiei Internaționale de Demografie Istorică și Helena Da Silva, profesor la Universitatea NOVA din Lisabona, Portugalia.

Conferința abordează, în cadrul sesiunilor care au loc în cele două zile, efectele războaielor asupra sănătății, demografiei, teritoriilor și curentelor moderne de gândire.

M. T.