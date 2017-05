Conducerea CJ Cluj acuză: Managementul DGASPC Cluj a cheltuit fondurile pentru satisfacerea, prioritară, a propriilor interese

Consiliul Judeţean Cluj acuză fosta conducere a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de faptul că în ultimii patru ani a folosit resursele financiare pentru satisfacerea, prioritară, a propriilor interese şi a firmelor de casă, şi mai puţin a celor 1.268 de beneficiari, copii şi adulţi, deopotrivă. Reprezentanţii forului judeţean arată că din cei 133 de milioane de euro alocaţi în ultimii patru ani de CJ Cluj pentru DGASPC, o mare parte au mers înspre reabilitări ale clădirilor de birouri (înlocuire termopane şi mobilier, termoizolaţii, etc.) şi mai puţin pentru investiţii capabile să contribuie la îmbunătăţirea substanţială a condiţiilor beneficiarilor serviciilor oferite.

‘’Consiliul Judeţean Cluj se situează printre forurile administrative judeţene din ţară care au alocat şi plătit cei mai mulţi bani pentru investiţii în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure vârstnice sau cu dizabilităţi, precum şi pentru celelalte categorii de persoane aflate în dificultate din sfera de competenţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Astfel, conform datelor bugetare exacte, în anul 2014, Consiliul Judeţean Cluj a plătit DGASPC nu mai puţin de 27.341.786 de euro, din care 5.928.049 de euro pentru cheltuieli de personal, în anul 2015, 31.516.140 de euro din care 7.241.249 de euro pentru cheltuieli de personal, respectiv în anul 2016 au fost plătiţi 34.800.593 de euro, din care 10.494.631 de euro pentru personal. De asemenea, pentru anul în curs, forul administrativ judeţean va plăti suma de 39.246.358 de euro, din care 18.861.810 de euro pentru plata cheltuielilor de personal. Analizând aceste date, reiese în mod clar faptul că fondurile alocate de Consiliul Judeţean Cluj DGASPC în perioada 2014-2017 au crescut cu peste 10%, în medie, în fiecare an! Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte cheltuielile de personal pentru anul în curs, suma alocată din bugetul judeţului a crescut, faţă de anul 2016, cu 8.367.179 de euro, adică cu aproape 80%!

DGASPC a cheltuit astfel, numai din anul 2014 până în prezent, aproximativ 133 de milioane de euro, din care 42,5 milioane de euro pentru plata angajaţilor! Aceste sume uriaşe au fost folosite astfel, preponderent, pentru plata personalului aflat într-o continuă creştere ca urmare a numeroaselor angajări efectuate în mod absolut ilegal. De asemenea, o mare parte din fondurile alocate au mers înspre reabilitări ale clădirilor de birouri (înlocuire termopane şi mobilier, termoizolaţii, etc.) şi mai puţin pentru investiţii capabile să contribuie la îmbunătăţirea substanţială a condiţiilor beneficiarilor serviciilor oferite. Drept dovadă, conform Direcţiilor de Sănătate Publică şi Sanitar-Veterinară ale judeţului Cluj, centrele administrate de DGASPC Cluj nu respectă în acest moment, cu mici excepţii, regulile minimale de igienă, astfel încât vieţile sutelor de beneficiari şi angajaţi ai acestora sunt puse permanent în pericol.

Managementul DGASPC Cluj a cheltuit, aşadar, în doar patru ani, aproape 133 de milioane de euro pentru satisfacerea, prioritară, a propriilor interese şi a firmelor de casă, şi mai puţin a celor 1.268 de beneficiari, copii şi adulţi, deopotrivă. Dezastrul actualei conduceri a DGAPSC este unul mai mult decât evident şi, totodată, sfidător, atât la adresa forului administrativ tutelar, cât, mai ales, la aceea a cetăţenilor acestui judeţ’’, arată Consiliul Judeţean Cluj.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, gestionează activitatea de protecţie a drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate. Conform datelor furnizate de DGASPC Cluj, la ora actuală în judeţ se află 383 de copii în sistem rezidenţial (centre de plasament, case de tip familial/apartamente), iar 200 de copii sunt în îngrijirea asistenţilor maternali profesionişti. De asemenea, 237 copii beneficiază de servicii de zi ale Direcţiei, 282 sunt în plasament la rude până la gradul IV, iar patru beneficiază de supraveghere specializată. Alţi 133 de micuţi au parte de servicii de consiliere ale DGASPC.

Ziarul Făclia a atras atras atenţia în cadrul unui articol publicat în luna februarie că DGASPC se confruntă cu mai multe probleme care afectează activitatea de protecţie a copiilor. Lipsa standardelor minime de calitate în protecţia copilului şi deficitul de personal specializat şi de pază se numără printre deficienţele care fac şi mai grea viaţa copiilor din centrele DGASPC Cluj.

Condiţii de cazare improprii

Condiţiile de locuit din centrele DGASPC Cluj constituie una dintre problemele principale care afectează viaţa copiilor. Din datele obţinute reiese că mobilierul din dotarea centrelor este de slabă calitate şi nu este adaptat la particularităţile grupelor de vârstă. Lanţul deficienţelor din această instituţie e completat de lipsa spaţiilor private destinate găzduirii familiei pe durata în care vizitează minorul în centru. În prezent, vizitele au loc în spaţii comune iar părinţii nu pot fi cazaţi în cadrul centrelor, ceeea ce generează cheltuieli suplimentare pentru cazare în altă parte sau scurtarea duratei de vizitare a propriilor copii.

Fonduri gestionate deficitar

Printre cauzele care afectează viaţa copiilor se numără şi gestionarea deficitară a fondurilor. Acest lucru duce la nerespectare integrală a standardului ce prevede asigurarea necesarului de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, echipamente, precum şi bani de buzunar. Nu doar copiii din centrele DGASPC Cluj sunt afectaţi de deficienţele sistemului de protecţie socială. Potrivit specialiştilor, nici minorii instituţionalizaţi prin plasarea la asistentul maternal profesionist nu au o viaţă mai uşoară. Nu ştim care sunt perspectivele de îmbunătăţire a situaţiei copiilor instituţionalizaţi din judeţul Cluj, însă cu siguranţă dacă măsurile în această direcţie vor întârzia, riscurile la adresa securităţii fizice şi emoţionale a acestor minori vor fi tot mai mari.

C.P.